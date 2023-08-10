Пока оформляли другое ЧП: на Черкасчине пьяный водитель врезался в авто полицейского (видео)

Полицейские устанавливали обстоятельного административного правонарушения, совершенного пьяным 17-летним мотоциклистом, когда их машину протаранил другой нетрезвый водитель автомобиля.

Нетрезвый водитель на скорости влетел в автомобиль полицейских, пока те выясняли, почему другой пьяный мотоциклист нарушил ПДД. Об этом сообщают в МВД Украины.

ЧП произошло в селе Казацкое Звенигородского района Черкасской области. По информации правоохранителей, во время патрулирования села они заметили мотоциклиста, который нарушил правила дорожного движения. Водитель оказался нетрезвым, к тому же несовершеннолетним. С разрешения родителей 17-летний нарушитель прошел проверку на "Драгере", результат был положительный – 0,35 промилле.

Пока полицейские устанавливали полные обстоятельства административного правонарушения, их автомобиль протаранила Opel Omega. Позже выяснилось, что за рулем был 38-летний водитель в нетрезвом состоянии. Он превысил допустимую норму алкоголя в 14 раз. Прибор показал – 2,8 промилле.

Сообщается, что в ДТП никто не пострадал.

Напомним, 2 августа недалеко от населенного пункта Песочин в Харьковской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил 15-летнюю Альбину на пешеходном переходе. По информации СМИ, в день аварии девушка возвращалась из Песочина домой в Коротич. Альбина переходила дорогу по пешеходному переходу и вела в руках велосипед.

Виновником ДТП называли сотрудника полиции города Киева, Якименко Ярослав Леонидович. По предварительной информации, водитель был трезв. Общественная активистка и основательница БФ "Восток Феникса" Валентина Лаптий сообщила, что виновного в смертельном ДТП отпустили.

Фокус рассказывал ранее, что 26 мая на блокпосту в Киеве произошло смертельное ДТП. Судья сбил военнослужащего НГУ Вадима Бондаренко. Тот скончался на месте от полученных травм. Виновника ДТП Алексея Тандыра задержали. Он отказывался проходить проверку на наличие алкоголя в крови.

9 августа стало известно, что судья Алексей Тандыр вместо мочи сдал на экспертизу анализ воды и слюны. Таким образом он пытался скрыть, что на момент смертельного ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.