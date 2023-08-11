Киево-Печерскую лавру оцепили полицейские: что происходит (фото, видео)

По сообщениям очевидцев, доступ на территорию разрешен лишь для священнослужителей, монахов и работников монастыря.

Сегодня утром в Киево-Печерской лавре наблюдается большое количество полицейских. Вход на территорию Национального заповедника временно закрыт. Об этом 11 августа сообщают очевидцы в соцсетях.

По сообщениям, на данный момент на территорию разрешен доступ лишь для священников, монахов и работников мужского монастыря.

"Утром около Лавры видно множество полицейских: доступ на территорию заповедника закрыт. Вход на территорию нижней Лавры временно ограничен. Для молитв доступны всего лишь несколько храмов. Такое решение было принято в связи с невыполнением прихожанами УПЦ решения суда, которое обязывает вернуть здания под контроль государства", – говорится в сообщении.

Опубликованные фото и видео показывают, как правоохранители закрыли все входы на территорию заповедника и присутствуют в большом количестве внутри Лавры.

Отметим, что 10 августа в Министерстве культуры информационной политики сообщили, что Хозяйственный суд Киева вынес решение, по которому Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) УПЦ должна вернуть имущество Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Это касается 79 объектов на территории Нижней лавры.

Напомним также, что 1 июля в УПЦ заявили, что не оставят лавру, потому что считают требования Национального заповедника несоответствующими украинскому законодательству.

30 марта стало известно, что договор аренды УПЦ Киево-Печерской лавры был расторгнут в одностороннем порядке. Из-за этого монахов монастыря предупредили о выселении. УПЦ МП подала в суд.