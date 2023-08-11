Групповое изнасилование школьницы на Закарпатье: суд отменил приговор, возмутивший общественность

В марте разгорелся скандал из-за приговора трем несовершеннолетним жителям села, которые изнасиловали в подвале свою подругу и опубликовали в сети видео со своими действиями. Апелляционный суд отменил решение, но это вызвало новую волну критики.

Суд завершил апелляционное рассмотрение дела об изнасиловании несовершеннолетней девушки на Закарпатье и отменил предыдущий приговор. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Пресс-служба отметила, что прокуроры настаивали на отмене приговора из-за его мягкости, а также требовали удовлетворить иск о возмещении морального вреда жертве преступления. Эту позицию поддержали представители девушки.

"Суд апелляционной инстанции не поставил точку в этом деле. Постановлением Закарпатского апелляционного суда приговор первой инстанции отменен, а дело направлено на новое судебное разбирательство", — говорится в публикации.

В Офисе генпрокурора напомнили, что три несовершеннолетних насильника ранее были приговорены к 5 годам заключения, но освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Также пресс-служба проинформировала, что суд частично удовлетворил гражданский иск девушки — вместо 450 тысяч гривен она получит 180 тысяч гривен.

"Прокуроры и в дальнейшем приложат все усилия во время нового судебного разбирательства для обеспечения справедливого наказания с учетом всех обстоятельств совершенного уголовного преступления и защиты потерпевшей", — заявили в ведомстве.

"Суд просто умыл руки": решение об отмене приговора также раскритиковали

Украинская телеведущая, Почетный Посол ООН по вопросам народонаселения и организатор благотворительных мероприятий Маша Ефросинина ранее придала огласке приговор суда по делу об изнасиловании на Закарпатье, однако решение о его отмене также подвергла критике.

"Судьи отменили несправедливый приговор Воловецкого районного суда, который фактически выпускал на свободу трех несовершеннолетних насильников. Зато апелляционный суд постановил направить это дело на новое рассмотрение. То есть снова в Воловецкий районный суд, чтобы рассмотреть его сначала", — написала она.

Ефросинина заявила, что Закарпатский апелляционный суд мог "поставить точку в этой истории" и вынести "справедливый приговор с реальным наказанием". Она отметила, что для этого были все полномочия и доказательства.

"Хватило ли суду смелости это сделать? К сожалению, не хватило. Мне очень обидно, что из-за своего малодушия судьи фактически обрекли потерпевшую девочку, в жизни которой уже два года продолжается этот ад, пройти его сначала. Со всеми допросами, а значит постоянной психологической ретравматизацией", — подчеркнула телеведущая.

В публикации говорится, что адвокаты пообещали сделать все возможное для минимального участия пострадавшей в новом разбирательстве. Правозащитники будут добиваться, чтобы новое решение отвечало интересам девушки.

"Девочка через несколько дней начнет обучение в новом городе, и мы с ней постоянно на связи. Она достойно приняла такое решение суда и настроена бороться дальше, потому что значительно смелее, чем трое судей Закарпатского апелляционного суда", — рассказала Ефросинина.

Стоит отметить, что в комментариях под постом пользователи выражают свое возмущение. Часть комментаторов предполагает, что решение апелляционного суда призвано затянуть дело и вызвано коррупцией.

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Групповое изнасилование на Закарпатье: что уже известно

25 марта Маша Ефросинина описала в соцсетях историю, которая произошла в селе Верхние Ворота Закарпатской области. Трое несовершеннолетних жителей населенного пункта заманили свою 14-летнюю подругу в подвал, после чего ударили ее по голове и изнасиловали. Свои действия они сняли на видео для дальнейшего шантажа. Позже обидчики загрузили кадры в интернет и показали одноклассникам.

Судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканич присудила преступникам по 5 лет лишения свободы, но освободила их от наказания, назначив 2 года испытательного срока. Ефросинина раскритиковала решение и публично спросила, "сколько стоит совесть" судьи. Общественность возмутило, что суд учитывал положительные характеристики, предоставленные учителями насильников.

Позже в СМИ со ссылкой на источники сообщали, что после огласки судья ушла на больничный.

По словам пострадавшей, насильники во время домашнего ареста сняли браслеты и безнаказанно ходили по улицам. В Воловецком районном суде заявляли, что вина подсудимых не была доказана, поэтому обвинение переквалифицировали по более мягкой статье.