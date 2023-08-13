Бархатный сезон на море в Одессе: тысячи отдыхающих вышли на пляжи (видео)

Власти города 12 августа открыли шесть пляжей, а на следующий день на них собралось множество людей. Не обошлось и без несчастных случаев — мужчина утонул на пляже Ланжерон.

Пляжи Одессы впервые с начала полномасштабной войны с Россией открыли 12 августа, а на следующий день на песке буквально не осталось мест. Местные Telegram-каналы 13 августа показали видео с нескольких мест отдыха, которые полностью заняты.

По словам одного из авторов видео, тысячи людей собрались только на одном открытом пляже "Чайка".

В городе официально открыты шесть пляжей:

пляж "Калетон"

Инклюзивный пляж

муниципальный пляж (район 14 Фонтана)

пляж "Икра"

пляж "Чайка"

муниципальный пляж (район 10 Фонтана)

Список будет пополняться по мере готовностей других мест отдыха. Пляжи работают с 8.00 до 20.00, сообщал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Купаться нельзя при воздушной тревоге, обнаружении подозрительных предметов и шторме от двух баллов. Выход в акваторию Черного моря на плавсредствах, кроме спасательных служб, запрещен.

Городское издание "Думская" отмечает, что на открытых пляжах дежурят спасатели, они не дают людям заплывать в буферную зону и приблизиться к противоминным сетям. Открытые пляжи от обычных отличаются именно наличием спасателей, но количество отдыхающих везде практически одинаково.

В первый день открытия пляжей 12 августа чуть не утонула женщина на пляже 10-й станции Большого Фонтана. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. А сегодня утром, 13 августа, отдыхающий утонул в море на пляже Ланжерон.

Напомним, что Силы обороны юга Украины не считают уместным открывать пляжи в Одессе и области во время бархатного сезона. Военные не исключают вероятности высадки десанта ВС РФ.

Фокус ранее писал, что власти открыли безопасные участки пляжей в Одессе для оздоровления военнослужащих и гражданских.