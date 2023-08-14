На Черниговщине у мужчины изъяли мопед из-за войны: владелец начал угрожать (фото, видео)

Селяне жаловались, что звук от него похож на грохот от движения дронов-камикадзе. После реакции властей мужчина обвинил старосту села в продаже гуманитарной помощи и начал угрожать.

В селе Иржавец в Черниговской области произошел конфликт между жителем и представителем власти из-за громкого мотоцикла, звук от которого напоминал украинцам гудение иранских дронов-камикадзе Shahed. 11 августа староста Иржавецкого старостинского округа Сергей Сирота заявил, что после жалоб односельчан у одного из местных изъяли транспортное средство.

Чиновник отметил, что он предупреждал о запрете на движение транспорта без глушителей выхлопных газов, фар, указателей поворотов и т.д. и на езду во время комендантского часа.

"Чмырь Сергей несколько раз сознательно игнорировал мои просьбы, в том числе и личные. Неоднократно в темное время суток и во время действия комендантского часа ездил по Иржавцу, Гужовке, Парафиевке на мотоцикле без фары, стопов, поворотов, шлема и без номеров. Более того, звук мотоцикла без глушителя напоминает звук "шахеда", и жители сел иногда пугались и обращались за помощью", — подчеркнул Сирота.

Староста рассказал, что полицейским поймать нарушителя не удалось, но 11 августа мотоцикл изъяли. Он заверил, что транспортное средство передадут правоохранителям.

Фото изъятого в селе Иржавец мотоцикла, который пугал местных Фото: Сергей Сирота / Facebook

"И хочу предупредить всех, кто нарушает правила дорожного движения, игнорирует комендантский час, считает, что война где-то далеко и можно пить алкоголь, курить "траву" и веселиться всю ночь, мешая отдыхать общине — мы не позволим этого делать. Если кто-то не хочет уважать односельчан, имеет намерения пить до утра, мешая спать соседям — мы найдем средства воздействия", — добавил Сирота.

Однако 13 августа чиновник пожаловался на публичные оскорбления со стороны нарушителя и даже угрозы. По его словам, Чмырь публично нецензурно высказывался как о старосте, так и об "активных жителях села".

Также Сирота рассказал, что получает угрозы в личных сообщениях. Он отметил, что селянин обвинил представителя власти в продаже гуманитарной помощи, и заверил, что "все прозрачно раздавалось".

"А своих личных средств у меня нет — даже сейчас не могу "вылезти" из кредитов", — добавил он.

Староста опубликовал снимок и запись экрана с оскорбительными нецензурными словами в его адрес и призвал полицию найти средства воздействия на мужчину.

Реакция нарушителя на изъятие мотоцикла Фото: Сергей Сирота / Facebook

"Я хочу, чтобы люди уважали наших защитников на фронте, а также их семьи и родных, и чтобы они могли ночью спать без грохота "шахедов" и вот таких невежд", — заявил Сирота.

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