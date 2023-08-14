На Черниговщине у мужчины изъяли мопед из-за войны: владелец начал угрожать (фото, видео)
Селяне жаловались, что звук от него похож на грохот от движения дронов-камикадзе. После реакции властей мужчина обвинил старосту села в продаже гуманитарной помощи и начал угрожать.
В селе Иржавец в Черниговской области произошел конфликт между жителем и представителем власти из-за громкого мотоцикла, звук от которого напоминал украинцам гудение иранских дронов-камикадзе Shahed. 11 августа староста Иржавецкого старостинского округа Сергей Сирота заявил, что после жалоб односельчан у одного из местных изъяли транспортное средство.
Чиновник отметил, что он предупреждал о запрете на движение транспорта без глушителей выхлопных газов, фар, указателей поворотов и т.д. и на езду во время комендантского часа.
"Чмырь Сергей несколько раз сознательно игнорировал мои просьбы, в том числе и личные. Неоднократно в темное время суток и во время действия комендантского часа ездил по Иржавцу, Гужовке, Парафиевке на мотоцикле без фары, стопов, поворотов, шлема и без номеров. Более того, звук мотоцикла без глушителя напоминает звук "шахеда", и жители сел иногда пугались и обращались за помощью", — подчеркнул Сирота.
Староста рассказал, что полицейским поймать нарушителя не удалось, но 11 августа мотоцикл изъяли. Он заверил, что транспортное средство передадут правоохранителям.
"И хочу предупредить всех, кто нарушает правила дорожного движения, игнорирует комендантский час, считает, что война где-то далеко и можно пить алкоголь, курить "траву" и веселиться всю ночь, мешая отдыхать общине — мы не позволим этого делать. Если кто-то не хочет уважать односельчан, имеет намерения пить до утра, мешая спать соседям — мы найдем средства воздействия", — добавил Сирота.
Однако 13 августа чиновник пожаловался на публичные оскорбления со стороны нарушителя и даже угрозы. По его словам, Чмырь публично нецензурно высказывался как о старосте, так и об "активных жителях села".
Также Сирота рассказал, что получает угрозы в личных сообщениях. Он отметил, что селянин обвинил представителя власти в продаже гуманитарной помощи, и заверил, что "все прозрачно раздавалось".
"А своих личных средств у меня нет — даже сейчас не могу "вылезти" из кредитов", — добавил он.
Староста опубликовал снимок и запись экрана с оскорбительными нецензурными словами в его адрес и призвал полицию найти средства воздействия на мужчину.
"Я хочу, чтобы люди уважали наших защитников на фронте, а также их семьи и родных, и чтобы они могли ночью спать без грохота "шахедов" и вот таких невежд", — заявил Сирота.
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