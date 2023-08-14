Потратила на себя: женщина обманула жену пленного на почти 150 тысяч гривен (фото)

По информации правоохранителей, злоумышленница представилась сотрудницей Министерства обороны Украины, которая якобы занимается обменом военнопленных.

В Киеве правоохранители разоблачили злоумышленницу, которая путем обмана завладела денежными средствами родственников военнопленного, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По информации следователей, уроженка Черниговской области представилась сотрудницей Министерства обороны Украины. Она предложила потерпевшей за вознаграждение помочь установить местонахождение военнопленного мужчины, потому что якобы занимается обменом военнопленных. Также она пообещала свое содействие во внесении его в списки военнопленных для обмена в кратчайшие сроки.

"Потерпевшая в течение мая-июня 2023 года шесть раз передала подозреваемой деньги на общую сумму около 150 тыс грн. После этого она перестала выходить на связь и потратила деньги на собственные нужды", — говорится в сообщении правоохранителей.

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленница уже ранее привлекалась к ответственности за кражу. Сейчас она осуждена по ч. 1, 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, но приговор суда не вступил в законную силу.

Переписка с мошенницей Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

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