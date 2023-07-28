Не мовчати: чому важливо скаржитися на шахраїв та як це зробити

Як запобігти та протидіяти онлайн-шахрайству: не зволікайте із зверненням до поліції та пишіть заяву. Кібершахрайство розквітло з активним використанням Інтернету. Чи не кожен з нас зустрічався з дзвінками чи повідомленнями від "поліціянтів", які просять внести заставу за брата-сестру-доньку. Або з проханнями друзів у месенджерах кинути грошей на карту (після того, як їхні акаунти зламали).

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У 2022 році онлайн-шахрайство завдало українцям збитків на 1 млрд грн. Такі дані наводять в асоціації ЕМА, які стежать за шахраями в Інтернеті та навчають українців кібербезпеки. Серед топ-способів обману — грошова допомога, телефонне шахрайство та інтернет-торгівля.

З останнім активно борються великі платформи з онлайн-шопінгу. У тому ж 2022 році OLX заблокували близько 80 тисяч шахрайських акаунтів. Цьому сприяють і скарги від користувачів.

Як поскаржитися на шахрая

Варіант 1

Звернутися до служби підтримки сайту/платформи

Перевірені сайти та платформи з продажів зазвичай мають службу підтримки або контакти, за якими можна звернутися й отримати допомогу. Наприклад, на сайті платформи OLX працює команда центру підтримки клієнтів, які допомагають з різними запитами: технічними, нюансами роботи сервісів платформи, питаннями безпеки тощо.

Щоб поскаржитися на продавця, треба:

● натиснути на кнопку "Поскаржитися" під оголошенням автора;

● обрати категорію, яка відповідає суті скарги.

Поскаржитися можна не тільки після того, як ви вже постраждали від дій шахрая, але й у випадку, якщо ви тільки підозрюєте продавця в обмані.

Варіант 2

Написати заяву у поліцію

Якщо після онлайн-шопінгу ви залишилися без грошей або товару, варто звернутися до поліції й написати заяву. Це можна зробити у відділеннях органу або на сайті кіберполіції. У заяві необхідно вказати ваші особисті та контактні дані, адресу проживання, а також якнайповніше викласти суть інциденту: на якому майданчику, коли та як ви стали жертвою шахрая. Важливо додати усю інформацію, яка може підтвердити шахрайство. Наприкінці заяви потрібно написати прохання розпочати розслідування у цій справі та визнати вас потерпілим.

Для спрощення процедури використовуйте готовий шаблон заяви. Заповніть його вдома й віднесіть до найближчого відділення поліції.

Що робити у випадку, коли поліція не приймає заяву?

Згідно з Кримінальним кодексом, працівники поліції не мають право не прийняти заяву. Якщо це сталося, ви повинні поскаржитися керівнику відповідного управління та у прокуратуру.

Чому важливо скаржитися на шахраїв

Офіційна скарга у поліцію − єдиний спосіб розпочати розслідування щодо злочину і, в разі успіху, покарати шахрая. Ви як постраждалий/-а отримуєте право на відшкодування збитків (після цивільного позову в межах розслідування).

Той самий фішинг та крадіжка коштів − це кримінальний злочин. Якщо розслідування доведе, що шахраї використовували для обману електронно-обчислювальну техніку, їх можуть покарати від 3 до 8 років позбавлення волі. Виходить, однією заявою ви можете допомогти не тільки собі, а й врятувати інших людей від можливого обману.

Чи це працює? Так. У юридичній практиці існують багато випадків, коли шахраїв викривають та карають за злочини. Наприклад, тільки у червні 2023-го кіберполіція спіймала групу злочинців, які за допомогою фішингу викрали понад 2 мільйони гривень. Шістьом учасникам схеми загрожує до 12 років ув’язнення.

Що ж до платформ з онлайн-продажів, то скарги допомагають службі підтримки ідентифікувати злочинців та блокувати їхні акаунти. Тому важливо не мовчати й відстоювати свої права.