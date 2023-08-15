СМИ пишут, что в метро Киева женщине "зажевал" ногу эскалатор: ответ "Киевметрополитена" (фото)

Местные СМИ сообщили, что ногу женщины "зажевало" в эскалаторе, однако в полиции рассказали журналистам, что на самом деле в подъемном устройстве застряла сумка и никто из людей не пострадал.

Во вторник, 15 августа, ориентировочно в 17:30 на станции киевского метрополитена "Арсенальная" в зубцах эскалатора застряла сумка и его остановили, однако некоторые из очевидцев подумали, что в устройстве застряла нога женщины. Об этом сообщает Telegram-канал "Киевский движ".

Отмечается, что когда случился инцидент в местных СМИ начали сообщать, что якобы девушка ехала на эскалаторе на станции метро "Арсенальная" и ее нога провалилась на ступеньке, после чего ногу "зажевало", а на место событий вроде бы вызвали скорую помощь.

Фото: Telegram

Инцидент в метро: что говорят в компании?

Журналисты "ТСН" обратились за официальным комментарием в КП "Киевский метрополитен" и там опровергли эту информацию.

"Ориентировочно в 17:30 дежурный персонал станции "Арсенальная" остановил эскалатор ручкой "стоп" во избежание падения пассажирки. Травм не было. Врачи скорой не вызывались. Пассажирка села в поезд и уехала со станции", — отметили в компании.

После этого журналисты обратились в полицию Киевского метрополитена и там рассказали, что женщина пожилого возраста ехала с большой сумкой, которая застряла в зубцах эскалатора.

"Чтобы достать сумку и останавливали эскалатор. Там добавляют, что на месте был работник полиции. Он спросил все ли хорошо, предложил помощь, но женщина отказалась и поехала дальше", — сказали правоохранители.

Напомним, что 31 мая, в Киеве на станции "Дворец Украина" женщина попала под поезд метро. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Наталья Соколенко, факт подтвердили и в КГГА. По словам журналистки, женщина якобы сама прыгнула под поезд, от полученных травм она погибла.

Ранее, 2 декабря 2022 года, на станции Киевского метрополитена "Дворец Украина" девушка бросилась под поезд, из-за чего движение поездов по синей ветке было ограничено.