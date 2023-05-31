Упала на рельсы: в киевском метро погибла женщина

Очевидцы сообщают, что молодая женщина сама прыгнула на рельсы.

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В Киеве на станции "Дворец Украина" женщина попала под поезд метро. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Наталья Соколенко, факт подтвердили и в КГГА.

Движение по синей ветке остановили. Очевидцы пишут, что женщина якобы сама прыгнула под поезд.

"Движение метро на синей ветке остановлено. Девушка прыгнула под поезд на станции метро Дворец Украина. Подойти и зафиксировать я не осмелилась, вышла наверх вместе с другими пассажирами. Машинист сказал — насмерть. Жаль молодую жизнь", — написала журналистка.

На место происшествия вызвали все необходимые службы, в том числе и медиков. Проводится необходимая работа. На момент публикации материала, КГГА сообщила, что движение поездов по линии полностью восстановлено.

2 декабря 2021 года на этой же станции девушка бросилась под прибывающий поезд, из-за чего движение поездов по синей ветке было ограничено.

20 февраля стало известно, что в Киеве после длительного перерыва возобновили строительство метро на Виноградарь.