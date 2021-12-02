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На станции киевского метро "Дворец Украина" девушка бросилась под поезд (видео)

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Метро, Дворец Украина, поезд, метрополитен, Киев
Фото: Скриншот | Девушка бросилась под поезд метро в Киеве

Из-за происшествия администрация подземки почти на час ограничила движение поездов по синей ветке.

Вечером в четверг, 2 декабря, на станции Киевского метрополитена "Дворец Украина" девушка бросилась под прибывающий поезд, из-за чего движение поездов по синей ветке было ограничено. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве в своем Facebook.

Сообщение о бросившемся под поезд человеке служба получила в 17:32. Судя по кадрам с места происшествия, девушка намеренно прыгнула под движущийся состав на глазах у десятков пассажиров.

Видео не предназначено для несовершеннолетних и людей с чувствительной психикой

Прибывшие на станцию спасатели обнаружили пострадавшую между первыми двумя вагонами.

метро, киев, девушка, станция, поезд
метро, киев, девушка, станция, поезд
метро, киев, девушка, станция, поезд
метро, киев, девушка, станция, поезд
метро, киев, девушка, станция, поезд
метро, киев, девушка, станция, поезд
метро, киев, девушка, станция, поезд
метро, киев, девушка, станция, поезд

Спасатели достали ее с места происшествия на носилках, затем бригада скорой увезла девушку в больницу. На данный момент ее состояние неизвестно.

Видео спасателей с места происшествия

Представители киевского метро сообщили в своем Facebook в 17:45 об изменениях в движении поездов в связи с инцидентом. Так, на синей линии составы отправлялись от станции "Героев Днепра" до "Олимпийской" и от "Васильковской до "Теремков". Уже в 18:39 пресс-служба метрополитена объявила, что поезда возобновили движение в обычном режиме.

метро, поезд, киев, девушка
метро, поезд, киев, девушка
метро, поезд, киев, девушка
метро, поезд, киев, девушка

Напомним, в июле этого года мужчина упал под поезд на станции столичного метро "Левобережная". От полученных травм он скончался на месте.

Также Фокус писал о том, как в Харькове от сердечного приступа умер диктор местного метрополитена. Сердце мужчины остановилось на станции "Киевская".