На станции киевского метро "Дворец Украина" девушка бросилась под поезд (видео)

Из-за происшествия администрация подземки почти на час ограничила движение поездов по синей ветке.

Вечером в четверг, 2 декабря, на станции Киевского метрополитена "Дворец Украина" девушка бросилась под прибывающий поезд, из-за чего движение поездов по синей ветке было ограничено. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве в своем Facebook.

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Сообщение о бросившемся под поезд человеке служба получила в 17:32. Судя по кадрам с места происшествия, девушка намеренно прыгнула под движущийся состав на глазах у десятков пассажиров.

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Прибывшие на станцию спасатели обнаружили пострадавшую между первыми двумя вагонами.

Спасатели достали ее с места происшествия на носилках, затем бригада скорой увезла девушку в больницу. На данный момент ее состояние неизвестно.

[ + – ] Видео спасателей с места происшествия

Представители киевского метро сообщили в своем Facebook в 17:45 об изменениях в движении поездов в связи с инцидентом. Так, на синей линии составы отправлялись от станции "Героев Днепра" до "Олимпийской" и от "Васильковской до "Теремков". Уже в 18:39 пресс-служба метрополитена объявила, что поезда возобновили движение в обычном режиме.

Напомним, в июле этого года мужчина упал под поезд на станции столичного метро "Левобережная". От полученных травм он скончался на месте.

Также Фокус писал о том, как в Харькове от сердечного приступа умер диктор местного метрополитена. Сердце мужчины остановилось на станции "Киевская".