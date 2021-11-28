Умер "голос" Харьковского метро: диктор скончался на одной из станций
Голос Юрия Вирченко звучал в вагонах и на станциях Харьковского метрополитена с момента его открытия до 2016 года.
В воскресенье, 28 ноября, умер диктор Юрий Вирченко, который озвучивал названия станций метро в Харькове. О смерти заслуженного журналиста Украины сообщила его сестра Лариса Кошеварова, сообщает Суспильне.
По словам Кошеваровой, предварительная причина смерти – сердечный приступ. Она также уточнила, что у ее брата были хронические заболевания, среди которых диабет и болезни сердечно-сосудистой системы. Диктор скончался на станции метро "Киевская".
Юрию Вирченко был 71 год, до своего дня рождения, который он отмечал 1 января, диктор не дожил чуть больше месяца. Голос Юрия Вирченко звучал в вагонах и на станциях Харьковского метрополитена с момента его открытия до 2016 года.
Голос журналиста можно послушать здесь.
Метрополитен Харькова
- Начал работу в августе 1975 года
- Его длина: 38 километров
- Число станций: 30
- Дневной пассажиропоток: более 380 тысяч человек
Напоминаем, что была названа вероятная причина смерти экс-мэра Киева Александра Омельченко.