Умер "голос" Харьковского метро: диктор скончался на одной из станций

Голос Юрия Вирченко звучал в вагонах и на станциях Харьковского метрополитена с момента его открытия до 2016 года.

В воскресенье, 28 ноября, умер диктор Юрий Вирченко, который озвучивал названия станций метро в Харькове. О смерти заслуженного журналиста Украины сообщила его сестра Лариса Кошеварова, сообщает Суспильне.

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По словам Кошеваровой, предварительная причина смерти – сердечный приступ. Она также уточнила, что у ее брата были хронические заболевания, среди которых диабет и болезни сердечно-сосудистой системы. Диктор скончался на станции метро "Киевская".

[ + – ] Юрий Вирченко Фото: suspilne.media

Юрию Вирченко был 71 год, до своего дня рождения, который он отмечал 1 января, диктор не дожил чуть больше месяца. Голос Юрия Вирченко звучал в вагонах и на станциях Харьковского метрополитена с момента его открытия до 2016 года.

Голос журналиста можно послушать здесь.

[ + – ] Станция метро "Киевская" в Харькове Фото: wikipedia

Метрополитен Харькова

Начал работу в августе 1975 года

Его длина: 38 километров

Число станций: 30

Дневной пассажиропоток: более 380 тысяч человек

Напоминаем, что была названа вероятная причина смерти экс-мэра Киева Александра Омельченко.