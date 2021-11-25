Названа вероятная причина смерти экс-мэра Киева Александра Омельченко

По информации журналистов, политика прооперировали после того, как он перенес обширный инфаркт в столичной "Феофании".

83-летний Александр Омельченко, занимавший пост мэра Киева с 1999 по 2006 год, умер в столичной больнице "Феофания" после операции на сердце. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает издание УНН.

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По данным журналистов, бывший градоначальник, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, перенес обширный инфаркт. Врачи провели Омельченко операцию по стентированию, однако его сердце не выдержало, и политик скончался.

Напомним, о том, что экс-мэр и депутат Киевского городского совета госпитализирован с коронавирусом, 18 ноября сообщил действующий городской голова Виталий Кличко. Мэр указал на "непростое состояние" здоровья политика, добавив, что у него поражены легкие.

В четверг, 25 ноября, депутат Обуховского городского совета Лариса Ильенко сообщила, что Омельченко скончался. Кличко выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы города.

Что известно об Александре Омельченко?

Политик родился в селе Зозыв Винницкой области 9 августа 1938 года. В 1959 окончил Киевский строительный техникум, в 1974 — Киевский инженерно-строительный институт, а в 1978 — Киевский институт народного хозяйства. В августе 1996 года он занял должность председателя Киевской городской государственной администрации, в 1999 был избран на пост городского головы. Мэром Киева Омельченко проработал до 2006 года.

В 2007 года избрался в Верховную Раду от партии "Наша Украина — Народная Самооборона". Возглавлял комитет парламента по вопросам государственного и местного самоуправления. Начиная с 2014 года политик был депутатом Киевского горсовета.