"В тяжелом состоянии": экс-мэр Киева Александр Омельченко попал в больницу с COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко пожелал скорейшего выздоровления своему коллеге, напомнив депутатам горсовета о необходимости соблюдения правил карантинной безопасности.

Бывший мэр Киева Александр Омельченко госпитализирован с диагнозом – COVID-19. Как сообщил действующий мэр Киева Виталий Кличко в ходе пленарного заседания Киевского городского совета, Омельченко находится в тяжелом состоянии из-за значительного поражения легких.

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[ + – ] Александр Омельченко госпитализирован (см 18:00)

"На сегодняшний день один из депутатов Киевсовета… Александр Александрович Омельченко находится в больнице, в таком, знаете, непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких. Пожелаем ему выздоровления скорейшего и ждем опять в нашем зале", – сказал Кличко.

Мэр призвал придерживаться правил карантинной безопасности, отметив тот факт, что несмотря на уменьшение количества заболеваний, ситуация остается по-прежнему достаточно сложной.

Напомним, что согласно опросу Группы Рейтинг, около 8% украинце считают, что в ухудшении эпидемиологической ситуации в стране виноват Кабинет министров.

Фонд социального страхования не будет выплачивать больничные отпуска невакцинированным гражданам. В случае, если дни больничного будут совпадать с днями отстранения от служебных обязанностей по причине отказа от вакцинации, соцстрах не будет выплачивать компенсацию.