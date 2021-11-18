"У тяжкому стані": ексмер Києва Олександр Омельченко потрапив до лікарні з COVID-19
Мер Києва Віталій Кличко побажав якнайшвидшого одужання своєму колезі, нагадавши депутатам міськради про необхідність дотримання правил карантинної безпеки.
Колишнього мера Києва Олександра Омельченка госпіталізовано з діагнозом — COVID-19. Як повідомив чинний мер Києва Віталій Кличко під час пленарного засідання Київської міської ради, Омельченко перебуває у тяжкому стані через значне ураження легень.
"На сьогоднішній день один із депутатів Київради… Олександр Олександрович Омельченко перебуває у лікарні, в такому, знаєте, непростому стані, враховуючи і вік, і відсоток ураження легень. Побажаємо йому одужання якнайшвидшого та чекаємо знову в нашій залі", — сказав Кличко.
Мер закликав дотримуватися правил карантинної безпеки, зазначивши той факт, що незважаючи на зменшення кількості захворювань, ситуація залишається досить складною.
Нагадаємо, що згідно з опитуванням Групи Рейтинг, майже 8% українців вважають, що в погіршенні епідеміологічної ситуації в країні винен Кабінет міністрів.
Фонд соціального страхування не виплачуватиме лікарняні відпустки невакцинованим громадянам. У разі, якщо дні лікарняного збігатимуться з днями усунення від службових обов'язків через відмову від вакцинації, соцстрах не виплачуватиме компенсацію.