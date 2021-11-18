"У тяжкому стані": ексмер Києва Олександр Омельченко потрапив до лікарні з COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко побажав якнайшвидшого одужання своєму колезі, нагадавши депутатам міськради про необхідність дотримання правил карантинної безпеки.

Колишнього мера Києва Олександра Омельченка госпіталізовано з діагнозом — COVID-19. Як повідомив чинний мер Києва Віталій Кличко під час пленарного засідання Київської міської ради, Омельченко перебуває у тяжкому стані через значне ураження легень.

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[ + – ] Олександра Омельченка госпіталізовано (див 18:00)

"На сьогоднішній день один із депутатів Київради… Олександр Олександрович Омельченко перебуває у лікарні, в такому, знаєте, непростому стані, враховуючи і вік, і відсоток ураження легень. Побажаємо йому одужання якнайшвидшого та чекаємо знову в нашій залі", — сказав Кличко.

Мер закликав дотримуватися правил карантинної безпеки, зазначивши той факт, що незважаючи на зменшення кількості захворювань, ситуація залишається досить складною.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням Групи Рейтинг, майже 8% українців вважають, що в погіршенні епідеміологічної ситуації в країні винен Кабінет міністрів.

Фонд соціального страхування не виплачуватиме лікарняні відпустки невакцинованим громадянам. У разі, якщо дні лікарняного збігатимуться з днями усунення від службових обов'язків через відмову від вакцинації, соцстрах не виплачуватиме компенсацію.