У зростанні захворюваності на коронавірус ніхто не винен: так вважають 40% українців

Майже 8% українців звинувачують президента та Кабмін у погіршенні епідеміологічної ситуації.

Відповідно до соціологічних досліджень Групи Рейтинг 40% українців вважають, що "ніхто не винен" у зростанні захворюваності на коронавірус під час хвиль COVID-19. При цьому 21% громадян вважають, що винні антивакцинатори, а 15% — МОЗ. Про це свідчать дані з опитування групи Рейтинг.

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10-13 листопада 2021 року Група Рейтинг провела опитування серед 2 500 українців віком від 18 років і старше, які проживають по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій.

Українцям поставили запитання: "Хто винен у зростанні захворюваності на коронавірус насамперед?".

21% респондентів вважають, що в погіршенні епідеміологічної ситуації винні ті, хто відмовляється вакцинуватися, хоча вони не мають для цього протипоказань. Тим часом 40% зазначають, що ніхто не винен. 15% громадян звинувачують у зростанні захворюваності МОЗ, а 7-8% — президента та Кабмін. Місцеву владу звинуватили лише 2% опитаних.

У мимовільні причини зростання захворюваності найчастіше вірять ті, хто не хоче вакцинуватися. Вакциновані й ті, хто має намір це зробити, частіше звинувачують у зростанні епідемії антивакцинаторів.

При цьому 46% опитаних зазначили, що вже вакцинувалися (перше, або друге щеплення), 16% зазначили, що готові вакцинуватися, а 36% — не готові.

У таблиці нижче можна побачити, як пов'язаний вік, регіон проживання та бажання вакцинуватися з думкою щодо "хто винен":

Нагадаємо, що Фонд соцстраху України не оплачуватиме лікарняні нещепленим. Гроші за лікарняний не отримають ті українці, яких відсторонили від роботи через небажання прищеплюватись від COVID-19. А саме виплат не буде за дні лікарняного, які збігаються з днями усунення від виконання обов'язків.

Крім того, 10 листопада ВООЗ заявила про глобальну нестачу шприців у 2022 році. Дефіцит шприців у світі виник як наслідок глобальної кампанії з вакцинації від коронавірусу. Через пандемію використовується на мільярди шприців більше, ніж зазвичай, що зі свого боку чинить тиск на глобальні постачання.