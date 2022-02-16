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Статистика коронавірусу на 16 лютого: понад 31 тис. нових випадків і 310 померлих

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З коронавірусом госпіталізували 3 640 осіб
З коронавірусом госпіталізували 3 640 осіб

Кількість госпіталізованих із діагнозом коронавірусу за добу збільшилася майже на 2 тисячі осіб. Лідерство з розповсюдження COVID-19 тримає Київ — 4 378 нових випадків.

В Україні 15 лютого підтвердили 31 513 нових випадків коронавірусної хвороби, з них COVID-19 виявили у 2 872 дітей та 992 медпрацівників. Про це повідомила пресслужба МОЗ України у Facebook.

З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 3 640 осіб, 310 пацієнтів померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіли — 31 513 осіб;
  • одужали — 27 684;
  • летальні випадки — 310;
  • госпіталізовано — 3 640.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 9 лютого — 4 128;
  • 10 лютого — 3 936;
  • 11 лютого — 3 753;
  • 12 лютого — 3 935;
  • 13 лютого — 2 270;
  • 14 лютого — 1 889;
  • 15 лютого — 3 640

За 15 лютого зробили 141 367 тестів на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР — 62 931;
  • методом ІФА — 6 389;
  • експрес-тести на антиген — 72 047.

Лідери з нових випадків COVID-19 за добу:

  • Київ — 4 378 випадки;
  • Одеська область — 2 847 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 952 випадки;
  • Донецька область — 1 757 випадків;
  • Харківська область — 1 765 випадків;
  • Запорізька область — 1 597 випадків;
  • Полтавська область — 1 375 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 4 603 930 осіб;
  • одужали — 3 839 314 осіб;
  • летальні випадки — 103 565;
  • зроблено ПЛР-тестів — 19 176 424.

Вакцинувалися за 15 лютого:

  • 1 дозою — 18 247 особи;
  • 2 дозою — 29 307 особи;
  • бустерною дозою — 17 709 осіб;
  • додатковою дозою — 542 осіб;
  • усього — 65 805 осіб.

З початку прищеплювальної компанії одну дозу вакцини отримали 15 613 183 особи, а дві — 15 014 883. Бустерну дозу одержали 599 058 осіб, додаткову — 24 747. Усього зроблено 31 251 871 щеплень.

У Києві за добу виявили найбільше хворих на COVID-19
У Києві за добу виявили найбільше хворих на COVID-19

Системний аналітик Євген Істребін зазначив, що кількість пацієнтів у стаціонарах не піднялася вище 60% від максимуму осені. Максимум пацієнтів у лікарнях був 11 лютого.

"Тепер піде зниження. Рівень заповнення лікарень виявився нижчим не тільки з осінньої хвилі, а й нижче за весняну 2021 рік", — повідомив він.

2 лютого виявили рекордну кількість позитивних результатів ПЛР-тестів
2 лютого виявили рекордну кількість позитивних результатів ПЛР-тестів

Падіння, за його даними, почалося після 2 лютого, коли було виявлено рекордну кількість позитивних результатів ПЛР-тестів.

Нагадаємо, що 15 лютого в Україні зафіксували майже 30 тис. нових випадків коронавірусу та 305 летальних випадків.

З 14 лютого українські пенсіонери зможуть витратити "ковідну тисячу" на оплату житлово-комунальних послуг.