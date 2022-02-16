Статистика коронавірусу на 16 лютого: понад 31 тис. нових випадків і 310 померлих
Кількість госпіталізованих із діагнозом коронавірусу за добу збільшилася майже на 2 тисячі осіб. Лідерство з розповсюдження COVID-19 тримає Київ — 4 378 нових випадків.
В Україні 15 лютого підтвердили 31 513 нових випадків коронавірусної хвороби, з них COVID-19 виявили у 2 872 дітей та 992 медпрацівників. Про це повідомила пресслужба МОЗ України у Facebook.
З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 3 640 осіб, 310 пацієнтів померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіли — 31 513 осіб;
- одужали — 27 684;
- летальні випадки — 310;
- госпіталізовано — 3 640.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 9 лютого — 4 128;
- 10 лютого — 3 936;
- 11 лютого — 3 753;
- 12 лютого — 3 935;
- 13 лютого — 2 270;
- 14 лютого — 1 889;
- 15 лютого — 3 640
За 15 лютого зробили 141 367 тестів на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР — 62 931;
- методом ІФА — 6 389;
- експрес-тести на антиген — 72 047.
Лідери з нових випадків COVID-19 за добу:
- Київ — 4 378 випадки;
- Одеська область — 2 847 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 952 випадки;
- Донецька область — 1 757 випадків;
- Харківська область — 1 765 випадків;
- Запорізька область — 1 597 випадків;
- Полтавська область — 1 375 випадків.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 4 603 930 осіб;
- одужали — 3 839 314 осіб;
- летальні випадки — 103 565;
- зроблено ПЛР-тестів — 19 176 424.
Вакцинувалися за 15 лютого:
- 1 дозою — 18 247 особи;
- 2 дозою — 29 307 особи;
- бустерною дозою — 17 709 осіб;
- додатковою дозою — 542 осіб;
- усього — 65 805 осіб.
З початку прищеплювальної компанії одну дозу вакцини отримали 15 613 183 особи, а дві — 15 014 883. Бустерну дозу одержали 599 058 осіб, додаткову — 24 747. Усього зроблено 31 251 871 щеплень.
Системний аналітик Євген Істребін зазначив, що кількість пацієнтів у стаціонарах не піднялася вище 60% від максимуму осені. Максимум пацієнтів у лікарнях був 11 лютого.
"Тепер піде зниження. Рівень заповнення лікарень виявився нижчим не тільки з осінньої хвилі, а й нижче за весняну 2021 рік", — повідомив він.
Падіння, за його даними, почалося після 2 лютого, коли було виявлено рекордну кількість позитивних результатів ПЛР-тестів.
Нагадаємо, що 15 лютого в Україні зафіксували майже 30 тис. нових випадків коронавірусу та 305 летальних випадків.
З 14 лютого українські пенсіонери зможуть витратити "ковідну тисячу" на оплату житлово-комунальних послуг.