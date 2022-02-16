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Статистика коронавируса на 16 февраля: более 31 тыс. новых случаев и 310 умерших

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С коронавирусом госпитализировали 3 640 человек
С коронавирусом госпитализировали 3 640 человек

Количество госпитализированных с диагнозом коронавирус за сутки увеличилось почти на 2 тысячи человек. Лидерство по распространению COVID-19 держит Киев — 4 378 новых случаев.

В Украине 15 февраля подтвердили 31 513 новых случаев коронавирусной болезни, из них COVID-19 выявили у 2 872 детей и 992 медработников. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 640 человек, 310 пациентов умерли.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 31 513 человек;
  • выздоровело — 27 684;
  • летальные случаи — 310;
  • госпитализировано — 3 640.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 9 февраля — 4 128;
  • 10 февраля — 3 936;
  • 11 февраля — 3 753;
  • 12 февраля — 3 935;
  • 13 февраля — 2 270;
  • 14 февраля — 1 889;
  • 15 февраля — 3 640

За 15 февраля сделали 141 367 тестов на коронавирус, в том числе:

  • методом ПЦР — 62 931;
  • методом ИФА — 6 389;
  • экспресс-тесты на антиген — 72 047.

Лидеры по новым случаям COVID-19 за сутки:

  • Киев — 4 378 случая;
  • Одесская область — 2 847 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 952 случая;
  • Донецкая область — 1 757 случаев;
  • Харьковская область — 1765 случаев;
  • Запорожская область — 1597 случаев;
  • Полтавская область — 1 375 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 4 603 930 человек;
  • выздоровело — 3 839 314 человек;
  • летальные случаи — 103 565 ;
  • сделано ПЦР-тестов — 19 176 424.

Вакцинировались за 15 февраля:

  • 1 дозой — 18 247 человека;
  • 2 дозой — 29 307 человека;
  • бустерной дозой — 17 709 человек;
  • дополнительной дозой — 542 человек;
  • всего — 65 805 человек.

С начала прививочной компании одну дозу вакцины получили 15 613 183 человека, а две — 15 014 883. Бустерную дозу получили 599 058 человек, дополнительную — 24 747 . Всего сделано 31 251 871 прививок.

В Киеве за сутки выявили больше всего больных COVID-19
В Киеве за сутки выявили больше всего больных COVID-19

Системный аналитик Евгений Истребин отметил, что число пациентов в стационарах не поднялось выше 60% от максимума осени. Максимум пациентов в больницах был 11 февраля.

"Теперь пойдет снижение. Уровень заполнения больниц оказался ниже не только осенней волны, но и ниже весенней 2021 года", – сообщил он.

2 февраля выявили рекордное количество положительных результатов ПЦР-тестов
2 февраля выявили рекордное количество положительных результатов ПЦР-тестов

Падение, по его данным, началось после 2 февраля, когда было выявлено рекордное количество положительных результатов ПЦР-тестов.

Напомним, что 15 февраля в Украине зафиксировали около 30 тыс. новых случаев коронавируса и 305 летальных случаев.

С 14 февраля украинские пенсионеры смогут потратить "ковидную тысячу" на оплату жилищно-коммунальных услуг.