Статистика коронавируса на 16 февраля: более 31 тыс. новых случаев и 310 умерших
Количество госпитализированных с диагнозом коронавирус за сутки увеличилось почти на 2 тысячи человек. Лидерство по распространению COVID-19 держит Киев — 4 378 новых случаев.
В Украине 15 февраля подтвердили 31 513 новых случаев коронавирусной болезни, из них COVID-19 выявили у 2 872 детей и 992 медработников. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 640 человек, 310 пациентов умерли.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 31 513 человек;
- выздоровело — 27 684;
- летальные случаи — 310;
- госпитализировано — 3 640.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 9 февраля — 4 128;
- 10 февраля — 3 936;
- 11 февраля — 3 753;
- 12 февраля — 3 935;
- 13 февраля — 2 270;
- 14 февраля — 1 889;
- 15 февраля — 3 640
За 15 февраля сделали 141 367 тестов на коронавирус, в том числе:
- методом ПЦР — 62 931;
- методом ИФА — 6 389;
- экспресс-тесты на антиген — 72 047.
Лидеры по новым случаям COVID-19 за сутки:
- Киев — 4 378 случая;
- Одесская область — 2 847 случаев;
- Днепропетровская область — 1 952 случая;
- Донецкая область — 1 757 случаев;
- Харьковская область — 1765 случаев;
- Запорожская область — 1597 случаев;
- Полтавская область — 1 375 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 4 603 930 человек;
- выздоровело — 3 839 314 человек;
- летальные случаи — 103 565 ;
- сделано ПЦР-тестов — 19 176 424.
Вакцинировались за 15 февраля:
- 1 дозой — 18 247 человека;
- 2 дозой — 29 307 человека;
- бустерной дозой — 17 709 человек;
- дополнительной дозой — 542 человек;
- всего — 65 805 человек.
С начала прививочной компании одну дозу вакцины получили 15 613 183 человека, а две — 15 014 883. Бустерную дозу получили 599 058 человек, дополнительную — 24 747 . Всего сделано 31 251 871 прививок.
Системный аналитик Евгений Истребин отметил, что число пациентов в стационарах не поднялось выше 60% от максимума осени. Максимум пациентов в больницах был 11 февраля.
"Теперь пойдет снижение. Уровень заполнения больниц оказался ниже не только осенней волны, но и ниже весенней 2021 года", – сообщил он.
Падение, по его данным, началось после 2 февраля, когда было выявлено рекордное количество положительных результатов ПЦР-тестов.
Напомним, что 15 февраля в Украине зафиксировали около 30 тыс. новых случаев коронавируса и 305 летальных случаев.
С 14 февраля украинские пенсионеры смогут потратить "ковидную тысячу" на оплату жилищно-коммунальных услуг.