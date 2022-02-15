Статистика коронавируса на 15 февраля: 29 724 новых случаев COVID-19 и 1 889 госпитализаций
Лидером по новым случаям COVID-19 по прежнему остается Киев — 4 584 случая. В списке областей, показывающих антирекорд по новым случаям заболевания, появились Донецкая и Полтавская области.
За минувшие сутки 14 февраля в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них COVID-19 подтвердился у 2 393 детей и 884 медработников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 1 889 человек, 305 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 29 724 человек;
- выздоровело — 23 235 человек;
- летальные случаи — 305;
- госпитализировано — 1 889 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 9 февраля — 4 128;
- 10 февраля — 3 936;
- 11 февраля — 3 753;
- 12 февраля — 3 935;
- 13 февраля — 2 270;
- 14 февраля — 1 889.
В течение прошедших суток было сделано 111 624 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 52 692;
- методом ИФА — 4 678;
- экспресс-тесты на антиген — 54 254.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Киев — 4 584 случая;
- Одесская область — 3 315 случаев;
- Днепропетровская область — 2 446 случев;
- Донецкая область — 1 458 случаев;
- Полтавская область — 1 375 случаев;
- Харьковская область — 1 354 случая.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 4 572 417 человек;
- выздоровело — 3 811 630 человек;
- летальные случаи — 103 255 ;
- сделано ПЦР-тестов — 19 113 493.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 17 244 человека;
- 2 дозой — 27 362 человека;
- бустерной дозой — 14 107 человек;
- дополнительной дозой — 457 человек;
- всего — 59 170 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 594 936 человек, а две — 14 985 576. Бустерную дозу получили 581 349 человек, дополнительную — 24 205 . Всего сделано 31 186 066 прививок.
Ранее сообщалось, что по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, за последние 4 недели в Украине наблюдается заметный спад количества новых случаев и госпитализированных от коронавирусной инфекции.
Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что с 31 января вступает в силу постановление Кабмина Украины о расширении списка профессий, подлежащих обязательной вакцинации.