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Статистика коронавируса на 15 февраля: 29 724 новых случаев COVID-19 и 1 889 госпитализаций

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пандемия коронавируса
Фото: РБК | Иллюстративное фото

Лидером по новым случаям COVID-19 по прежнему остается Киев — 4 584 случая. В списке областей, показывающих антирекорд по новым случаям заболевания, появились Донецкая и Полтавская области.

За минувшие сутки 14 февраля в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них COVID-19 подтвердился у 2 393 детей и 884 медработников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 1 889 человек, 305 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 29 724 человек;
  • выздоровело — 23 235 человек;
  • летальные случаи — 305;
  • госпитализировано — 1 889 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 9 февраля — 4 128;
  • 10 февраля — 3 936;
  • 11 февраля — 3 753;
  • 12 февраля — 3 935;
  • 13 февраля — 2 270;
  • 14 февраля — 1 889.

В течение прошедших суток было сделано 111 624 тестов на коронавирус:

  • методом ПЦР — 52 692;
  • методом ИФА — 4 678;
  • экспресс-тесты на антиген — 54 254.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Киев — 4 584 случая;
  • Одесская область — 3 315 случаев;
  • Днепропетровская область — 2 446 случев;
  • Донецкая область — 1 458 случаев;
  • Полтавская область — 1 375 случаев;
  • Харьковская область — 1 354 случая.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 4 572 417 человек;
  • выздоровело — 3 811 630 человек;
  • летальные случаи — 103 255 ;
  • сделано ПЦР-тестов — 19 113 493.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 17 244 человека;
  • 2 дозой — 27 362 человека;
  • бустерной дозой — 14 107 человек;
  • дополнительной дозой — 457 человек;
  • всего — 59 170 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 594 936 человек, а две — 14 985 576. Бустерную дозу получили 581 349 человек, дополнительную — 24 205 . Всего сделано 31 186 066 прививок.

Ранее сообщалось, что по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, за последние 4 недели в Украине наблюдается заметный спад количества новых случаев и госпитализированных от коронавирусной инфекции.

Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что с 31 января вступает в силу постановление Кабмина Украины о расширении списка профессий, подлежащих обязательной вакцинации.