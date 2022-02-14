Статистика коронавируса на 14 февраля: 16 993 новых случаев COVID-19 и 2 270 госпитализаций (видео)

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине впервые за последний 4 недели замечается уменьшение числа новых случаев и госпитализированных от COVID-19.

За минувшие сутки 13 февраля в Украине зафиксировано 16 993 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них COVID-19 подтвердился у 1 447 детей и 252 медработников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 270 человек, 142 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 16 993 человек;

выздоровело — 20 850 человек;

летальные случаи — 142;

госпитализировано — 2 270 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

8 февраля — 4 385;

9 февраля — 4 128;

10 февраля — 3 936;

11 февраля — 3 753;

12 февраля — 3 935;

13 февраля — 2 270.

В течение прошедших суток было сделано 60 375 тестов на коронавирус:

методом ПЦР — 26 587;

методом ИФА — 1 873;

экспресс-тесты на антиген — 31 915.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Киев — 2 293 случая;

Одесская область — 1 519 случаев;

Днепропетровская область — 1 171 случай;

Харьковская область — 1 107 случев;

Черкасская область — 823 случая.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 4 542 693 человек;

выздоровело — 3 788 395 человек;

летальные случаи — 102 950;

сделано ПЦР-тестов — 19 060 801.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 5 658 человек;

2 дозой — 8 981 человек;

бустерной дозой — 4 204 человека;

дополнительной дозой — 95 человек;

всего — 18 938 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 577 692 человека, а две — 14 958 214. Бустерную дозу получили 567 242 человека, дополнительную — 23 748. Всего сделано 31 126 896 прививок.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на сегодняшний день Украины находится на 43 месте из 54 стран по количеству новых случае заболеваний на COVID-19 в европейском регионе ВОЗ на 100 тіс. населения.

"После 4 недель стремительного возрастания количества новых случаев COVID-19 в Украине, начинает наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последние 4 недели, количество новых случаев и госпитализированных за неделю прекратило рост и демонстрирует падение", — сообщил Ляшко.

[ + – ] Брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко

Напомним, что с 31 января вступило в силу постановление, которое расширяет список представителей организаций, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, от работы отстранили более 7,5 тысяч невакцинированных граждан.

6 февраля 2022 в Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса — "Молнупиравир". Всего к апрелю месяцу должно поступить 240 тысяч курсов препарата.