UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Коронавирус в Украине Вакцинация от коронавируса в Украине

Статистика коронавируса на 14 февраля: 16 993 новых случаев COVID-19 и 2 270 госпитализаций (видео)

46
COVID-19 статистика в Украине
Иллюстративное фото

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине впервые за последний 4 недели замечается уменьшение числа новых случаев и госпитализированных от COVID-19.

За минувшие сутки 13 февраля в Украине зафиксировано 16 993 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них COVID-19 подтвердился у 1 447 детей и 252 медработников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 270 человек, 142 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 16 993 человек;
  • выздоровело — 20 850 человек;
  • летальные случаи — 142;
  • госпитализировано — 2 270 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 8 февраля — 4 385;
  • 9 февраля — 4 128;
  • 10 февраля — 3 936;
  • 11 февраля — 3 753;
  • 12 февраля — 3 935;
  • 13 февраля — 2 270.

В течение прошедших суток было сделано 60 375 тестов на коронавирус:

  • методом ПЦР — 26 587;
  • методом ИФА — 1 873;
  • экспресс-тесты на антиген — 31 915.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Киев — 2 293 случая;
  • Одесская область — 1 519 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 171 случай;
  • Харьковская область — 1 107 случев;
  • Черкасская область — 823 случая.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 4 542 693 человек;
  • выздоровело — 3 788 395 человек;
  • летальные случаи — 102 950;
  • сделано ПЦР-тестов — 19 060 801.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 5 658 человек;
  • 2 дозой — 8 981 человек;
  • бустерной дозой — 4 204 человека;
  • дополнительной дозой — 95 человек;
  • всего — 18 938 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 577 692 человека, а две — 14 958 214. Бустерную дозу получили 567 242 человека, дополнительную — 23 748. Всего сделано 31 126 896 прививок.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на сегодняшний день Украины находится на 43 месте из 54 стран по количеству новых случае заболеваний на COVID-19 в европейском регионе ВОЗ на 100 тіс. населения.

"После 4 недель стремительного возрастания количества новых случаев COVID-19 в Украине, начинает наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последние 4 недели, количество новых случаев и госпитализированных за неделю прекратило рост и демонстрирует падение", — сообщил Ляшко.

Брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко

Напомним, что с 31 января вступило в силу постановление, которое расширяет список представителей организаций, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, от работы отстранили более 7,5 тысяч невакцинированных граждан.

6 февраля 2022 в Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса — "Молнупиравир". Всего к апрелю месяцу должно поступить 240 тысяч курсов препарата.