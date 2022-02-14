Статистика коронавируса на 14 февраля: 16 993 новых случаев COVID-19 и 2 270 госпитализаций (видео)
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине впервые за последний 4 недели замечается уменьшение числа новых случаев и госпитализированных от COVID-19.
За минувшие сутки 13 февраля в Украине зафиксировано 16 993 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них COVID-19 подтвердился у 1 447 детей и 252 медработников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 270 человек, 142 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 16 993 человек;
- выздоровело — 20 850 человек;
- летальные случаи — 142;
- госпитализировано — 2 270 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 8 февраля — 4 385;
- 9 февраля — 4 128;
- 10 февраля — 3 936;
- 11 февраля — 3 753;
- 12 февраля — 3 935;
- 13 февраля — 2 270.
В течение прошедших суток было сделано 60 375 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 26 587;
- методом ИФА — 1 873;
- экспресс-тесты на антиген — 31 915.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Киев — 2 293 случая;
- Одесская область — 1 519 случаев;
- Днепропетровская область — 1 171 случай;
- Харьковская область — 1 107 случев;
- Черкасская область — 823 случая.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 4 542 693 человек;
- выздоровело — 3 788 395 человек;
- летальные случаи — 102 950;
- сделано ПЦР-тестов — 19 060 801.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 5 658 человек;
- 2 дозой — 8 981 человек;
- бустерной дозой — 4 204 человека;
- дополнительной дозой — 95 человек;
- всего — 18 938 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 577 692 человека, а две — 14 958 214. Бустерную дозу получили 567 242 человека, дополнительную — 23 748. Всего сделано 31 126 896 прививок.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на сегодняшний день Украины находится на 43 месте из 54 стран по количеству новых случае заболеваний на COVID-19 в европейском регионе ВОЗ на 100 тіс. населения.
"После 4 недель стремительного возрастания количества новых случаев COVID-19 в Украине, начинает наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последние 4 недели, количество новых случаев и госпитализированных за неделю прекратило рост и демонстрирует падение", — сообщил Ляшко.
Напомним, что с 31 января вступило в силу постановление, которое расширяет список представителей организаций, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, от работы отстранили более 7,5 тысяч невакцинированных граждан.
6 февраля 2022 в Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса — "Молнупиравир". Всего к апрелю месяцу должно поступить 240 тысяч курсов препарата.