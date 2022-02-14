Статистика коронавірусу на 14 лютого: 16 993 нові випадки COVID-19 та 2 270 госпіталізацій (відео)
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україні вперше за останні 4 тижні спостерігається зменшення кількості нових випадків та госпіталізованих від COVID-19.
Минулої доби 13 лютого в Україні зафіксовано 16 993 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. З них COVID-19 підтвердився у 1 447 дітей та 252 медпрацівників, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2270 осіб, 142 пацієнти з цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 16 993 особи;
- одужало — 20 850 осіб;
- летальні випадки — 142;
- госпіталізовано – 2 270 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 8 лютого — 4385;
- 9 лютого — 4128;
- 10 лютого — 3936;
- 11 лютого — 3753;
- 12 лютого — 3935;
- 13 лютого — 2270.
Протягом минулої доби було зроблено 60 375 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР — 26 587;
- методом ІФА — 1 873;
- експрес-тести на антиген — 31 915.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Київ — 2 293 випадки;
- Одеська область — 1 519 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 171 випадок;
- Харківська область — 1 107 випадків;
- Черкаська область — 823 випадки.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 4 542 693 особи;
- одужало — 3 788 395 осіб;
- летальні випадки — 102 950;
- зроблено ПЛР-тестів — 19 060 801.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 5 658 осіб;
- 2 дозою — 8 981 людина;
- бустерною дозою — 4 204 особи;
- додатковою дозою – 95 осіб;
- усього — 18 938.
З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 577 692 особи, а дві – 14 958 214. Бустерну дозу отримали 567 242 особи, додаткову – 23 748. Усього зроблено 31 126 896 щеплень.
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, на сьогоднішні Україна на 43 місці з 54 країн за кількістю нових випадків захворювань на COVID-19 у європейському регіоні ВООЗ на 100 тис. населення.
"Після 4 тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні починають спостерігатися перші ознаки стабілізації. Уперше за останні 4 тижні кількість нових випадків та госпіталізованих за тиждень припинила зростання і демонструє падіння", — повідомив Ляшко.
Нагадаємо, що з 31 січня набула чинності ухвала, яка розширює список представників організацій, що підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, від роботи усунули понад 7,5 тисяч невакцинованих громадян.
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