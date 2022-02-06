В Україну прибула перша партія пігулок від коронавірусу

"Молнупіравір" допоможе зберегти життя пацієнтам із груп ризику. Найближчим часом МОЗ відправить препарат до регіонів.

У неділю, 6 лютого, в Україну прибула перша партія "Молнупіравіру" — ліків у формі таблеток для лікування коронавірусної хвороби. 60 тисяч курсів цього препарату незабаром буде відправлено до регіонів. Про це у своєму Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Чиновник заявив, що Міністерство охорони здоров'я почало працювати над замовленням "Молнупіравіру" у листопаді 2021 року під час підготовки до нової хвилі коронавірусної хвороби.

"Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з хворобою і збережуть життя пацієнтам із груп ризику", — повідомив Ляшко.

Ще 240 тисяч курсів "Молнупіравіру" Україна отримає до квітня.

Препарат, вироблений американською компанією Merck Sharp&Dohme, призначений для осіб із групи ризику, наприклад, пацієнтів віком понад 60 років, людей з надмірною вагою, цукровим діабетом, хворобами серцево-судинної системи. Дія "Молнупіравіру" спрямована на запобігання важкій та середній тяжкості перебігу хвороби.

[ + – ] Пост Ляшко

За даними МОЗ, таблетки блокують фермент, який необхідний коронавірусу для відтворення генетичного коду та його розмноження в організмі пацієнта.

Першою країною у світі, що схвалила застосування "Молнупіравіру", стала Великобританія. Відповідне рішення було ухвалено британським урядом у листопаді 2021 року. Також відомо, що аналогічний крок зробила влада США, Японії та інших країн.

4 листопада 2021 року Ляшко розпорядився провести випробування "Молнупіравіру" на базі студентської лікарні в Харкові. Препарат був зареєстрований в Україні 26 січня.

За даними видання Evening Standard, вартість одного курсу препарату виробництва Merck становить 713 доларів (близько 20 тис. грн.).