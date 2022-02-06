В Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса

"Молнупиравир" поможет сохранить жизнь пациентам из групп риска. В ближайшее время Минздрав отправит препарат в регионы.

В воскресенье, 6 февраля, в Украину прибыла первая партия "Молнупиравира" — лекарства в форме таблеток для лечения коронавирусной болезни. 60 тысяч курсов этого препарата вскоре будет отправлена в регионы. Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Чиновник заявил, что Министерство здравоохранения начало работать над заказом "Молнупиравира" в ноябре 2021 года во время подготовки к новой волне коронавирусной болезни.

"Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска", — сообщил Ляшко

Еще 240 тысяч курсов "Молнупиравира" Украина получит до апреля.

Препарат, произведенный американской компанией Merck Sharp&Dohme, предназначен для лиц из группы риска, например, пациентов старше 60 лет, людей с избыточным весом, сахарным диабетом, болезнями сердечно-сосудистой системы. Действие "Молнупиравир" направлено на предотвращение тяжелой и средней тяжести течения болезни.

[ + – ] Пост Ляшко

По данным Минздрава, таблетки блокируют фермент, который необходим коронавирусу для воспроизведения генетического кода и его размножения в организме пациента.

Первой страной в мире, одобрившей применение "Молнупиравира", стала Великобритания. Соответствующее решение было принято британским правительством в ноябре 2021 года. Также известно, что аналогичный шаг сделали власти США, Японии и других стран.

4 ноября 2021 года Ляшко распорядился провести испытания "Молнупиравира" на базе студенческой больницы в Харькове. Препарат был зарегистрирован в Украине 26 января.

По данным издания Evening Standard, стоимость одного курса препарата производства Merck составляет 713 долларов (около 20 тыс. грн).