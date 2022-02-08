Понад 7,5 тисяч нещеплених українців відсторонили від роботи, — МОЗ

Найбільший показник відсторонених у комунальних організаціях – 4578 осіб. А найменше в органах місцевого самоврядування – лише 817 працівників.

З 31 січня набули чинності зміни до указу, який розширив список представників організацій, які підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Про це повідомив у Facebook головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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За його словами, список було доповнено працівниками органів місцевого самоврядування, працівниками комунальних підприємств та медичних установ в Україні. Відповідно до змін, працівники, які не отримали щонайменше однієї дози вакцини, повинні бути усунені від роботи без збереження заробітної плати.

Також головлікар повідомив, що станом на 7 лютого 2022 року 7531 співробітника вищевказаних організацій усунуто від виконання обов'язків, а саме:

4578 осіб із комунальних організацій;

2136 невакцинованих співробітників закладів охорони здоров'я, з них 216 лікарів та 765 медсестер;

1001 працівника господарського персоналу та 154 осіб з адміністративного персоналу;

817 представників органів місцевого самоврядування.

На думку Кузіна, це не зовсім задовільні показники, однак у системі охорони здоров'я колапсу та масового усунення від обов'язків уже не спостерігається. Загалом із 755 тисяч співробітників сфери охорони здоров'я в Україні через відсутність вакцинації усунуто лише 0,2%.

Головний санітарний лікар наголосив, що співробітники медичних закладів не можуть дозволити собі не вакцинуватися у той час, коли вони знають, що від тяжких наслідків та смерті від коронавірусу рятує лише вакцинація.

Нагадаємо, що голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив про наближення піку числа госпіталізованих із захворюванням на коронавірусну інфекцію. За його словами, на сьогодні в цьому показнику Україна посідає друге місце в Європі.

В Україну прибула перша партія пігулок від коронавірусу — "Молнупіравір". Як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, до квітня цього року Україна закупить ще 240 тисяч курсів пігулок.