"Ми йдемо до піку", — Радуцький прогнозує 70 тисяч хворих на COVID-19 на добу

Кількість хворих на коронавірус в Україні зростає, за останню добу хворобу підтвердили в 3 095 дітей.

Україна посідає друге місце серед країн Європи за кількістю госпіталізацій хворих на коронавірус. На думку фахівця, це ще не межа. Про це в ефірі "Твій вечір" розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"В Україні рівень вакцинації поки що не дозволяє повністю скасувати карантинні обмеження. Ми працюємо в адаптивному карантині, і я впевнений, що зараз локдаун нам не потрібен. Але ми матимемо, як показує статистика інших країн, і 50, і 60, і 70 тисяч захворілих на добу. Ми йдемо до піку, і він буде таким самим, як і в Німеччині та Франції, — до 400 тисяч хворих на коронавірус на добу. Але там і населення більше", — заявив Михайло Радуцький.

Спікер також наголосив на тому, що в українській медичній системі не трапилося колапсу в жодній із хвиль коронавірусу. Це підтвердило ефективність адаптивного карантину, який діятиме в Україні як мінімум до 31 березня 2022 року.

Станом на 8 лютого в Україні зафіксували 34 353 нові випадки коронавірусної хвороби. При цьому за добу хвороба підтвердилася в більш ніж 3000 дітей. Госпіталізували понад 2000 людей, а 255 українців померли.

Аналітик Євген Істребін розповів, що за минулий тиждень кількість госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом збільшилася на 24%. Найбільше зростання кількості пацієнтів спостерігається в Києві, а також Дніпропетровській і Одеській областях. А ось на Івано-Франківщині кількість госпіталізацій знижується.

Фахівець наголосив, що найближчим часом Україна ризикує зайняти перше місце серед країн Європи за кількістю госпіталізованих. Поки що ми на другому місці, а на першому — Болгарія.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в Україні скоротили тривалість лікування пацієнтів із коронавірусом. Тепер завершувати самоізоляцію можна вже через 5 днів від початку появи симптомів.