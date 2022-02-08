Статистика коронавірусу на 8 лютого: 34 353 нові випадки COVID-19 і 2168 госпіталізацій
Коронавірусна хвороба підтвердилася в понад 3 тисяч дітей. Лідером із нових випадків інфекції стала Одеська область.
Минулої доби в Україні підтвердилися 34 353 нові випадки коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився в 3 095 дітей і 955 медпрацівників. Про це у вівторок, 8 лютого, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Із коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2168 осіб, 255 пацієнтів із цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло — 34 353 особи;
- одужало — 15 193 особи;
- летальні випадки — 255;
- госпіталізовано – 2 168 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 1 лютого — 4314;
- 2 лютого — 4136;
- 3 лютого — 4328;
- 4 лютого — 3918;
- 5 лютого — 4219;
- 6 лютого — 2699;
- 7 лютого — 2168.
Протягом минулої доби було зроблено 131 881 тест на коронавірус:
- методом ПЛР — 68 778;
- методом ІФА — 5358;
- експрес-тести на антиген — 57 745.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Одеська область — 3 921 випадок;
- Київ — 2 862 випадки;
- Львівська область – 2 336 випадків;
- Харківська область — 2 022 випадки;
- Дніпропетровська область – 1 960 випадків.
Із початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 4 341 790 осіб;
- одужало — 3 696 285 осіб;
- летальні випадки — 101 647;
- зроблено ПЛР-тестів — 18 672 736.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 19 526 осіб;
- 2 дозою — 28 877 осіб;
- бустерною дозою — 14 973 особи;
- додатковою дозою – 543 особи;
- усього — 63 919 осіб.
Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 478 006 осіб, а дві – 14 809 443. Бустерну дозу отримали 474 203 особи, додаткову – 20 875. Усього зроблено 30 782 527 щеплень.
Системний аналітик Євген Істребін у понеділок, 7 лютого, констатував, що за минулий тиждень зростання госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом в Україні склало 24% — в абсолютних цифрах лідерами за цим показником є Київ, Дніпропетровська й Одеська області. Зростання госпіталізацій спостерігається і у Львівській області, тоді як на Івано-Франківщині цей показник уже почав демонструвати зниження, повідомив експерт.
Крім цього, Істребін зазначив, що Україна ризикує найближчим часом зайняти перше місце серед країн Європи за рівнем госпіталізацій — наразі країна відстає за цим показником тільки від Болгарії.
Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого, Міністерство охорони здоров'я України дозволило завершувати самоізоляцію для пацієнтів із коронавірусом за відсутності симптомів захворювання через 5 днів із дня їх появи.
При цьому в інтерв'ю Фокусу головний санітарний лікар Ігор Кузін запевнив, що відомство розгляне питання скорочення терміну самоізоляції лише до десяти діб для безсимптомних випадків і тринадцяти – для інфікованих із симптомами.