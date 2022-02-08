Статистика коронавірусу на 8 лютого: 34 353 нові випадки COVID-19 і 2168 госпіталізацій

Коронавірусна хвороба підтвердилася в понад 3 тисяч дітей. Лідером із нових випадків інфекції стала Одеська область.

Минулої доби в Україні підтвердилися 34 353 нові випадки коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився в 3 095 дітей і 955 медпрацівників. Про це у вівторок, 8 лютого, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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Із коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2168 осіб, 255 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло — 34 353 особи;

одужало — 15 193 особи;

летальні випадки — 255;

госпіталізовано – 2 168 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

1 лютого — 4314;

2 лютого — 4136;

3 лютого — 4328;

4 лютого — 3918;

5 лютого — 4219;

6 лютого — 2699;

7 лютого — 2168.

Протягом минулої доби було зроблено 131 881 тест на коронавірус:

методом ПЛР — 68 778;

методом ІФА — 5358;

експрес-тести на антиген — 57 745.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Одеська область — 3 921 випадок;

Київ — 2 862 випадки;

Львівська область – 2 336 випадків;

Харківська область — 2 022 випадки;

Дніпропетровська область – 1 960 випадків.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 4 341 790 осіб;

одужало — 3 696 285 осіб;

летальні випадки — 101 647;

зроблено ПЛР-тестів — 18 672 736.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 19 526 осіб;

2 дозою — 28 877 осіб;

бустерною дозою — 14 973 особи;

додатковою дозою – 543 особи;

усього — 63 919 осіб.

Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 478 006 осіб, а дві – 14 809 443. Бустерну дозу отримали 474 203 особи, додаткову – 20 875. Усього зроблено 30 782 527 щеплень.

[ + – ] Статистика коронавірусу в Україні на 8 лютого

Системний аналітик Євген Істребін у понеділок, 7 лютого, констатував, що за минулий тиждень зростання госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом в Україні склало 24% — в абсолютних цифрах лідерами за цим показником є Київ, Дніпропетровська й Одеська області. Зростання госпіталізацій спостерігається і у Львівській області, тоді як на Івано-Франківщині цей показник уже почав демонструвати зниження, повідомив експерт.

Крім цього, Істребін зазначив, що Україна ризикує найближчим часом зайняти перше місце серед країн Європи за рівнем госпіталізацій — наразі країна відстає за цим показником тільки від Болгарії.

[ + – ] Госпіталізації з коронавірусом у Європі

Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого, Міністерство охорони здоров'я України дозволило завершувати самоізоляцію для пацієнтів із коронавірусом за відсутності симптомів захворювання через 5 днів із дня їх появи.

При цьому в інтерв'ю Фокусу головний санітарний лікар Ігор Кузін запевнив, що відомство розгляне питання скорочення терміну самоізоляції лише до десяти діб для безсимптомних випадків і тринадцяти – для інфікованих із симптомами.