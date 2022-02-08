Статистика коронавируса на 8 февраля: 34353 новых случая COVID-19 и 2168 госпитализаций
Коронавирусная болезнь подтвердилась у более 3 тысяч детей. Лидером по новым случаям инфекции стала Одесская область.
За минувшие сутки в Украине подтвердилось 34 353 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 3 095 детей и 955 медработников. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 168 человек, 255 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 34 353 человека;
- выздоровело — 15 193 человека;
- летальные случаи — 255;
- госпитализировано — 2 168 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 1 февраля — 4 314;
- 2 февраля — 4 136;
- 3 февраля — 4 328;
- 4 февраля — 3 918;
- 5 февраля — 4 219;
- 6 февраля — 2 699;
- 7 февраля — 2 168.
В течение минувших суток было сделано 131 881 тест на коронавирус:
- методом ПЦР — 68 778;
- методом ИФА — 5 358;
- экспресс-тесты на антиген — 57 745.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Одесская область — 3 921 случай;
- Киев — 2 862 случая;
- Львовская область — 2 336 случаев;
- Харьковская область — 2 022 случая;
- Днепропетровская область — 1 960 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 4 341 790 человек;
- выздоровело — 3 696 285 человек;
- летальные случаи — 101 647;
- сделано ПЦР-тестов — 18 672 736.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 19 526 человек;
- 2 дозой — 28 877 человек;
- бустерной дозой — 14 973 человека;
- дополнительной дозой — 543 человека;
- всего — 63 919 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 478 006 человек, а две — 14 809 443. Бустерную дозу получили 474 203 человек, дополнительную — 20 875. Всего сделано 30 782 527 прививок.
Системный аналитик Евгений Истребин в понедельник, 7 февраля, констатировал, что за минувшую неделю рост госпитализаций пациентов с коронавирусом в Украине составил 24% — в абсолютных цифрах лидерами по этому показателю являются Киев, Днепропетровская и Одесская области. Рост госпитализаций наблюдается и во Львовской области, в то время как в Ивано-Франковской этот показатель уже начал демонстрировать снижение, сообщил эксперт.
Помимо этого Истребин отметил, что Украина рискует в ближайшее время занять первое место среди стран Европы по уровню госпитализаций — на данный момент страна отстает по этому показателю только от Болгарии.
Напомним, в понедельник, 7 февраля, Министерство здравоохранения Украины разрешило завершать самоизоляцию для пациентов с коронавирусом при отсутствии симптомов заболевания спустя 5 дня со дня их появления.
При этом в интервью Фокусу главный санитарный врач Игорь Кузин заверил, что ведомство рассмотрит вопрос сокращения срока самоизоляции только до десяти суток для бессимптомных случаев и тринадцати – для инфицированных с симптомами.