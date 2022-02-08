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Статистика коронавируса на 8 февраля: 34353 новых случая COVID-19 и 2168 госпитализаций

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Фото: РБК-Украина | Коронавирусом в Украине заразились еще почти 35 тысяч человек

Коронавирусная болезнь подтвердилась у более 3 тысяч детей. Лидером по новым случаям инфекции стала Одесская область.

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 34 353 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 3 095 детей и 955 медработников. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 168 человек, 255 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 34 353 человека;
  • выздоровело — 15 193 человека;
  • летальные случаи — 255;
  • госпитализировано — 2 168 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 1 февраля — 4 314;
  • 2 февраля — 4 136;
  • 3 февраля — 4 328;
  • 4 февраля — 3 918;
  • 5 февраля — 4 219;
  • 6 февраля — 2 699;
  • 7 февраля — 2 168.

В течение минувших суток было сделано 131 881 тест на коронавирус:

  • методом ПЦР — 68 778;
  • методом ИФА — 5 358;
  • экспресс-тесты на антиген — 57 745.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Одесская область — 3 921 случай;
  • Киев — 2 862 случая;
  • Львовская область — 2 336 случаев;
  • Харьковская область — 2 022 случая;
  • Днепропетровская область — 1 960 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 4 341 790 человек;
  • выздоровело — 3 696 285 человек;
  • летальные случаи — 101 647;
  • сделано ПЦР-тестов — 18 672 736.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 19 526 человек;
  • 2 дозой — 28 877 человек;
  • бустерной дозой — 14 973 человека;
  • дополнительной дозой — 543 человека;
  • всего — 63 919 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 478 006 человек, а две — 14 809 443. Бустерную дозу получили 474 203 человек, дополнительную — 20 875. Всего сделано 30 782 527 прививок.

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Статистика коронавируса в Украине на 8 февраля

Системный аналитик Евгений Истребин в понедельник, 7 февраля, констатировал, что за минувшую неделю рост госпитализаций пациентов с коронавирусом в Украине составил 24% — в абсолютных цифрах лидерами по этому показателю являются Киев, Днепропетровская и Одесская области. Рост госпитализаций наблюдается и во Львовской области, в то время как в Ивано-Франковской этот показатель уже начал демонстрировать снижение, сообщил эксперт.

Помимо этого Истребин отметил, что Украина рискует в ближайшее время занять первое место среди стран Европы по уровню госпитализаций — на данный момент страна отстает по этому показателю только от Болгарии.

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Госпитализации с коронавирусом в Европе

Напомним, в понедельник, 7 февраля, Министерство здравоохранения Украины разрешило завершать самоизоляцию для пациентов с коронавирусом при отсутствии симптомов заболевания спустя 5 дня со дня их появления.

При этом в интервью Фокусу главный санитарный врач Игорь Кузин заверил, что ведомство рассмотрит вопрос сокращения срока самоизоляции только до десяти суток для бессимптомных случаев и тринадцати – для инфицированных с симптомами.