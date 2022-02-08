Статистика коронавируса на 8 февраля: 34353 новых случая COVID-19 и 2168 госпитализаций

Коронавирусная болезнь подтвердилась у более 3 тысяч детей. Лидером по новым случаям инфекции стала Одесская область.

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 34 353 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 3 095 детей и 955 медработников. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 168 человек, 255 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 34 353 человека;

выздоровело — 15 193 человека;

летальные случаи — 255;

госпитализировано — 2 168 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

1 февраля — 4 314;

2 февраля — 4 136;

3 февраля — 4 328;

4 февраля — 3 918;

5 февраля — 4 219;

6 февраля — 2 699;

7 февраля — 2 168.

В течение минувших суток было сделано 131 881 тест на коронавирус:

методом ПЦР — 68 778;

методом ИФА — 5 358;

экспресс-тесты на антиген — 57 745.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Одесская область — 3 921 случай;

Киев — 2 862 случая;

Львовская область — 2 336 случаев;

Харьковская область — 2 022 случая;

Днепропетровская область — 1 960 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 4 341 790 человек;

выздоровело — 3 696 285 человек;

летальные случаи — 101 647;

сделано ПЦР-тестов — 18 672 736.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 19 526 человек;

2 дозой — 28 877 человек;

бустерной дозой — 14 973 человека;

дополнительной дозой — 543 человека;

всего — 63 919 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 478 006 человек, а две — 14 809 443. Бустерную дозу получили 474 203 человек, дополнительную — 20 875. Всего сделано 30 782 527 прививок.

[ + – ] Статистика коронавируса в Украине на 8 февраля

Системный аналитик Евгений Истребин в понедельник, 7 февраля, констатировал, что за минувшую неделю рост госпитализаций пациентов с коронавирусом в Украине составил 24% — в абсолютных цифрах лидерами по этому показателю являются Киев, Днепропетровская и Одесская области. Рост госпитализаций наблюдается и во Львовской области, в то время как в Ивано-Франковской этот показатель уже начал демонстрировать снижение, сообщил эксперт.

Помимо этого Истребин отметил, что Украина рискует в ближайшее время занять первое место среди стран Европы по уровню госпитализаций — на данный момент страна отстает по этому показателю только от Болгарии.

[ + – ] Госпитализации с коронавирусом в Европе

Напомним, в понедельник, 7 февраля, Министерство здравоохранения Украины разрешило завершать самоизоляцию для пациентов с коронавирусом при отсутствии симптомов заболевания спустя 5 дня со дня их появления.

При этом в интервью Фокусу главный санитарный врач Игорь Кузин заверил, что ведомство рассмотрит вопрос сокращения срока самоизоляции только до десяти суток для бессимптомных случаев и тринадцати – для инфицированных с симптомами.