В Украине изменили длительность лечения COVID-пациентов

Согласно решению Минздрава, самоизоляцию теперь можно завершить при отсутствии симптомов заболевания через 5 дней со дня их появления.

Минздрав сократил длительность амбулаторного и стационарного лечения украинцев, которые болеют коронавирусом. Раньше пациент пребывал на лечении 10 дней со дня первых симптомов или даты взятия анализа на тестирование, сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

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Повторное тестирование на COVID-19 также могло проводиться не раньше, чем через 10 дней с момента появления симптомов или первого положительного теста. Согласно изменениям к 722 приказу "Организация предоставления медицинской помощи больным коронавирусной болезнью", теперь повторное тестирование на наличие в организме вируса можно проводить уже через 5 дней с момента появления симптомов или получения положительного результата тестирования методом ПЦР.

Важно, что речь идет только о тестировании методом ПЦР. Если украинец получил отрицательный ПЦР-тест и не имеет симптомов заболевания — то самоизоляцию можно завершать.

Кроме того, теперь самоизоляцию можно завершать при отсутствии симптомов заболевания через 5 дней от даты их появления или от даты получения положительного результата тестирования.

Также изменены требования к повторному тестированию: теперь подтвержденным считается случай заболевания без симптомов, но подтвержденный экспресс-тестом на антиген. Главное условие — контакт с подтвержденным случаем COVID-19.

Изменениями в приказе приоритизировали усилия по отслеживанию контактов случаев COVID-19. В условиях красного уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания.

Контактами высокого риска теперь считаются члены семьи инфицированного, уязвимые люди по состоянию здоровья, и те, которые находятся в закрытых помещениях высокой степени риска (больницы, учреждения долгосрочного ухода). Те, кто получил полный курс вакцинации и ревакцинировался — считаются контактами низкого риска.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что за сутки от коронавируса в Украине умерли более 100 человек. Главный санитарный врач страны рассказал, какие сценарии ревакцинации рассматривает Минздрав.