В Украине изменили длительность лечения COVID-пациентов
Согласно решению Минздрава, самоизоляцию теперь можно завершить при отсутствии симптомов заболевания через 5 дней со дня их появления.
Минздрав сократил длительность амбулаторного и стационарного лечения украинцев, которые болеют коронавирусом. Раньше пациент пребывал на лечении 10 дней со дня первых симптомов или даты взятия анализа на тестирование, сообщает Министерство охраны здоровья Украины.
Повторное тестирование на COVID-19 также могло проводиться не раньше, чем через 10 дней с момента появления симптомов или первого положительного теста. Согласно изменениям к 722 приказу "Организация предоставления медицинской помощи больным коронавирусной болезнью", теперь повторное тестирование на наличие в организме вируса можно проводить уже через 5 дней с момента появления симптомов или получения положительного результата тестирования методом ПЦР.
Важно, что речь идет только о тестировании методом ПЦР. Если украинец получил отрицательный ПЦР-тест и не имеет симптомов заболевания — то самоизоляцию можно завершать.
Кроме того, теперь самоизоляцию можно завершать при отсутствии симптомов заболевания через 5 дней от даты их появления или от даты получения положительного результата тестирования.
Также изменены требования к повторному тестированию: теперь подтвержденным считается случай заболевания без симптомов, но подтвержденный экспресс-тестом на антиген. Главное условие — контакт с подтвержденным случаем COVID-19.
Изменениями в приказе приоритизировали усилия по отслеживанию контактов случаев COVID-19. В условиях красного уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания.
Контактами высокого риска теперь считаются члены семьи инфицированного, уязвимые люди по состоянию здоровья, и те, которые находятся в закрытых помещениях высокой степени риска (больницы, учреждения долгосрочного ухода). Те, кто получил полный курс вакцинации и ревакцинировался — считаются контактами низкого риска.
Напомним, ранее Фокус писал о том, что за сутки от коронавируса в Украине умерли более 100 человек. Главный санитарный врач страны рассказал, какие сценарии ревакцинации рассматривает Минздрав.