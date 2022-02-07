Статистика коронавируса на 7 февраля: 23378 новых случаев COVID-19 и 2699 госпитализаций
За сутки от коронавирусной болезни умерло более 100 человек. Наибольшее число новых случаев инфекции выявили в Киеве и Львовской области.
За минувшие сутки в Украине подтвердилось 23 378 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 2 242 детей и 394 медработников. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 699 человек, 115 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 23 378 человек;
- выздоровело — 5 024 человек;
- летальные случаи — 115;
- госпитализировано — 2 699 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 31 февраля — 2 069;
- 1 февраля — 4 314;
- 2 февраля — 4 136;
- 3 февраля — 4 328;
- 4 февраля — 3 918;
- 5 февраля — 4 219;
- 6 февраля — 2 699.
В течение минувших суток было сделано 74 083 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 40 818;
- методом ИФА — 2 618;
- экспресс-тесты на антиген — 30 647.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Киев — 2 266 случаев;
- Львовская область — 2 122 случая;
- Одесская область — 2 033 случаея;
- Хмельницкая область — 1 713 случаев;
- Харьковская область — 1 609 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 4 307 437 человек;
- выздоровело — 3 681 092 человека;
- летальные случаи — 101 392;
- сделано ПЦР-тестов — 18 603 958.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 5 741 человек;
- 2 дозой — 8 028 человек;
- бустерной дозой — 4 771 человек;
- дополнительной дозой — 86 человек;
- всего — 18 626 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 458 480 человек, а две — 1 4780 566. Бустерную дозу получили 459 230 человек, дополнительную — 20 332. Всего сделано 30 718 608 прививок.
Системный аналитик Евгений Истребин в воскресенье, 6 февраля, отметил, что количество тестирований в Украине не смогло преодолеть отметку в 100 тыс. в сутки, в связи с чем недельный уровень позитивных результатов тестов составляет 55%. По его словам, в субботу, 5 февраля, по Украине лаборатории не обработали 25 тысяч тестов, а вчера — 16 тысяч.
"Я продолжаю сохранять свой прогноз что снижение позитивных результатов начнется с 14 февраля… Что касается заполнения больниц, то рост будет до 21 февраля", — сообщил аналитик.
Напомним, ранее в Минздраве спрогнозировали, что в ближайшее время в "красную" зону карантина могут попасть Донецкая, Волынская и еще четыре области.
Также Фокус писал о том, что в воскресенье, 6 февраля, в Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса "Молнупиравир".