Статистика коронавируса на 7 февраля: 23378 новых случаев COVID-19 и 2699 госпитализаций

За сутки от коронавирусной болезни умерло более 100 человек. Наибольшее число новых случаев инфекции выявили в Киеве и Львовской области.

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 23 378 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 2 242 детей и 394 медработников. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 699 человек, 115 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 23 378 человек;

выздоровело — 5 024 человек;

летальные случаи — 115;

госпитализировано — 2 699 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

31 февраля — 2 069;

1 февраля — 4 314;

2 февраля — 4 136;

3 февраля — 4 328;

4 февраля — 3 918;

5 февраля — 4 219;

6 февраля — 2 699.

В течение минувших суток было сделано 74 083 тестов на коронавирус:

методом ПЦР — 40 818;

методом ИФА — 2 618;

экспресс-тесты на антиген — 30 647.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Киев — 2 266 случаев;

Львовская область — 2 122 случая;

Одесская область — 2 033 случаея;

Хмельницкая область — 1 713 случаев;

Харьковская область — 1 609 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 4 307 437 человек;

выздоровело — 3 681 092 человека;

летальные случаи — 101 392;

сделано ПЦР-тестов — 18 603 958.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 5 741 человек;

2 дозой — 8 028 человек;

бустерной дозой — 4 771 человек;

дополнительной дозой — 86 человек;

всего — 18 626 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 458 480 человек, а две — 1 4780 566. Бустерную дозу получили 459 230 человек, дополнительную — 20 332. Всего сделано 30 718 608 прививок.

[ + – ] Статистика коронавируса на 7 февраля

Системный аналитик Евгений Истребин в воскресенье, 6 февраля, отметил, что количество тестирований в Украине не смогло преодолеть отметку в 100 тыс. в сутки, в связи с чем недельный уровень позитивных результатов тестов составляет 55%. По его словам, в субботу, 5 февраля, по Украине лаборатории не обработали 25 тысяч тестов, а вчера — 16 тысяч.

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"Я продолжаю сохранять свой прогноз что снижение позитивных результатов начнется с 14 февраля… Что касается заполнения больниц, то рост будет до 21 февраля", — сообщил аналитик.

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Напомним, ранее в Минздраве спрогнозировали, что в ближайшее время в "красную" зону карантина могут попасть Донецкая, Волынская и еще четыре области.

Также Фокус писал о том, что в воскресенье, 6 февраля, в Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса "Молнупиравир".