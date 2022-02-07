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Статистика коронавируса на 7 февраля: 23378 новых случаев COVID-19 и 2699 госпитализаций

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Фото: РБК-Украина | Коронавирус подтвердился еще у 23 378 человек в Украине

За сутки от коронавирусной болезни умерло более 100 человек. Наибольшее число новых случаев инфекции выявили в Киеве и Львовской области.

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 23 378 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 2 242 детей и 394 медработников. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 699 человек, 115 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 23 378 человек;
  • выздоровело — 5 024 человек;
  • летальные случаи — 115;
  • госпитализировано — 2 699 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 31 февраля — 2 069;
  • 1 февраля — 4 314;
  • 2 февраля — 4 136;
  • 3 февраля — 4 328;
  • 4 февраля — 3 918;
  • 5 февраля — 4 219;
  • 6 февраля — 2 699.

В течение минувших суток было сделано 74 083 тестов на коронавирус:

  • методом ПЦР — 40 818;
  • методом ИФА — 2 618;
  • экспресс-тесты на антиген — 30 647.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Киев — 2 266 случаев;
  • Львовская область — 2 122 случая;
  • Одесская область — 2 033 случаея;
  • Хмельницкая область — 1 713 случаев;
  • Харьковская область — 1 609 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 4 307 437 человек;
  • выздоровело — 3 681 092 человека;
  • летальные случаи — 101 392;
  • сделано ПЦР-тестов — 18 603 958.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 5 741 человек;
  • 2 дозой — 8 028 человек;
  • бустерной дозой — 4 771 человек;
  • дополнительной дозой — 86 человек;
  • всего — 18 626 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 458 480 человек, а две — 1 4780 566. Бустерную дозу получили 459 230 человек, дополнительную — 20 332. Всего сделано 30 718 608 прививок.

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Статистика коронавируса на 7 февраля

Системный аналитик Евгений Истребин в воскресенье, 6 февраля, отметил, что количество тестирований в Украине не смогло преодолеть отметку в 100 тыс. в сутки, в связи с чем недельный уровень позитивных результатов тестов составляет 55%. По его словам, в субботу, 5 февраля, по Украине лаборатории не обработали 25 тысяч тестов, а вчера — 16 тысяч.

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"Я продолжаю сохранять свой прогноз что снижение позитивных результатов начнется с 14 февраля… Что касается заполнения больниц, то рост будет до 21 февраля", — сообщил аналитик.

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Напомним, ранее в Минздраве спрогнозировали, что в ближайшее время в "красную" зону карантина могут попасть Донецкая, Волынская и еще четыре области.

Также Фокус писал о том, что в воскресенье, 6 февраля, в Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса "Молнупиравир".