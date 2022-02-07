Статистика коронавірусу на 7 лютого: 23378 нових випадків COVID-19 та 2699 госпіталізацій

За добу від коронавірусної хвороби померло понад 100 людей. Найбільшу кількість нових випадків інфекції виявили в Києві та Львівській області.

Минулої доби в Україні підтвердили 23 378 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердили у 2 242 дітей та 394 медпрацівників. Про це в понеділок, 7 лютого, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2699 осіб, 115 пацієнтів з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло – 23 378 осіб;

одужало — 5024 особи;

летальні випадки — 115;

госпіталізовано – 2 699 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

31 січня — 2069;

1 лютого — 4314;

2 лютого — 4136;

3 лютого — 4328;

4 лютого — 3918;

5 лютого — 4219;

6 лютого — 2699.

Протягом минулої доби зробили 74 083 тести на коронавірус:

методом ПЛР — 40818;

методом ІФА — 2618;

експрес-тести на антиген — 30647.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Київ – 2 266 випадків;

Львівська область — 2 122 випадки;

Одеська область — 2033 випадки;

Хмельницька область – 1 713 випадків;

Харківська область – 1 609 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 4 307 437 осіб;

одужало — 3 681 092 особи;

летальні випадки — 101 392;

зроблено ПЛР-тестів — 18 603 958.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 5741 особа;

2 дозою — 8028 осіб;

бустерною дозою — 4771 особа;

додатковою дозою – 86 осіб;

всього – 18 626 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 458 480 осіб, а дві – 1 4780 566. Бустерну дозу отримали 459 230 осіб, додаткову – 20 332. Усього щепили 30 718 608 осіб.

[ + – ] Статистика коронавірусу на 7 лютого

Системний аналітик Євген Істребін у неділю, 6 лютого, зазначив, що кількість тестувань в Україні не змогла подолати позначку 100 тис. на добу, через що тижневий рівень позитивних результатів тестів становить 55%. За його словами, в суботу, 5 лютого, в Україні лабораторії не опрацювали 25 тисяч тестів, а вчора – 16 тисяч.

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"Я продовжую зберігати свій прогноз, що зниження позитивних результатів почнеться з 14 лютого… Щодо заповнення лікарень, то зростання буде до 21 лютого", — повідомив аналітик.

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Нагадаємо, раніше в МОЗ спрогнозували, що найближчим часом до "червоної" зони карантину можуть потрапити Донецька, Волинська та ще чотири області.

Також Фокус писав про те, що в неділю, 6 лютого, в Україну прибула перша партія пігулок від коронавірусу "Молнупіравір".