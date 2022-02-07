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Статистика коронавірусу на 7 лютого: 23378 нових випадків COVID-19 та 2699 госпіталізацій

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Фото: РБК-Україна | Коронавірус підтвердили ще в 23 378 людей в Україні

За добу від коронавірусної хвороби померло понад 100 людей. Найбільшу кількість нових випадків інфекції виявили в Києві та Львівській області.

Минулої доби в Україні підтвердили 23 378 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердили у 2 242 дітей та 394 медпрацівників. Про це в понеділок, 7 лютого, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2699 осіб, 115 пацієнтів з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло – 23 378 осіб;
  • одужало — 5024 особи;
  • летальні випадки — 115;
  • госпіталізовано – 2 699 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 31 січня — 2069;
  • 1 лютого — 4314;
  • 2 лютого — 4136;
  • 3 лютого — 4328;
  • 4 лютого — 3918;
  • 5 лютого — 4219;
  • 6 лютого — 2699.

Протягом минулої доби зробили 74 083 тести на коронавірус:

  • методом ПЛР — 40818;
  • методом ІФА — 2618;
  • експрес-тести на антиген — 30647.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • Київ – 2 266 випадків;
  • Львівська область — 2 122 випадки;
  • Одеська область — 2033 випадки;
  • Хмельницька область – 1 713 випадків;
  • Харківська область – 1 609 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 4 307 437 осіб;
  • одужало — 3 681 092 особи;
  • летальні випадки — 101 392;
  • зроблено ПЛР-тестів — 18 603 958.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 5741 особа;
  • 2 дозою — 8028 осіб;
  • бустерною дозою — 4771 особа;
  • додатковою дозою – 86 осіб;
  • всього – 18 626 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 458 480 осіб, а дві – 1 4780 566. Бустерну дозу отримали 459 230 осіб, додаткову – 20 332. Усього щепили 30 718 608 осіб.

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Статистика коронавірусу на 7 лютого

Системний аналітик Євген Істребін у неділю, 6 лютого, зазначив, що кількість тестувань в Україні не змогла подолати позначку 100 тис. на добу, через що тижневий рівень позитивних результатів тестів становить 55%. За його словами, в суботу, 5 лютого, в Україні лабораторії не опрацювали 25 тисяч тестів, а вчора – 16 тисяч.

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Графік

"Я продовжую зберігати свій прогноз, що зниження позитивних результатів почнеться з 14 лютого… Щодо заповнення лікарень, то зростання буде до 21 лютого", — повідомив аналітик.

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Графік

Нагадаємо, раніше в МОЗ спрогнозували, що найближчим часом до "червоної" зони карантину можуть потрапити Донецька, Волинська та ще чотири області.

Також Фокус писав про те, що в неділю, 6 лютого, в Україну прибула перша партія пігулок від коронавірусу "Молнупіравір".