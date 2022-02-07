Статистика коронавірусу на 7 лютого: 23378 нових випадків COVID-19 та 2699 госпіталізацій
За добу від коронавірусної хвороби померло понад 100 людей. Найбільшу кількість нових випадків інфекції виявили в Києві та Львівській області.
Минулої доби в Україні підтвердили 23 378 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердили у 2 242 дітей та 394 медпрацівників. Про це в понеділок, 7 лютого, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2699 осіб, 115 пацієнтів з цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 23 378 осіб;
- одужало — 5024 особи;
- летальні випадки — 115;
- госпіталізовано – 2 699 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 31 січня — 2069;
- 1 лютого — 4314;
- 2 лютого — 4136;
- 3 лютого — 4328;
- 4 лютого — 3918;
- 5 лютого — 4219;
- 6 лютого — 2699.
Протягом минулої доби зробили 74 083 тести на коронавірус:
- методом ПЛР — 40818;
- методом ІФА — 2618;
- експрес-тести на антиген — 30647.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Київ – 2 266 випадків;
- Львівська область — 2 122 випадки;
- Одеська область — 2033 випадки;
- Хмельницька область – 1 713 випадків;
- Харківська область – 1 609 випадків.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 4 307 437 осіб;
- одужало — 3 681 092 особи;
- летальні випадки — 101 392;
- зроблено ПЛР-тестів — 18 603 958.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 5741 особа;
- 2 дозою — 8028 осіб;
- бустерною дозою — 4771 особа;
- додатковою дозою – 86 осіб;
- всього – 18 626 осіб.
З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 458 480 осіб, а дві – 1 4780 566. Бустерну дозу отримали 459 230 осіб, додаткову – 20 332. Усього щепили 30 718 608 осіб.
Системний аналітик Євген Істребін у неділю, 6 лютого, зазначив, що кількість тестувань в Україні не змогла подолати позначку 100 тис. на добу, через що тижневий рівень позитивних результатів тестів становить 55%. За його словами, в суботу, 5 лютого, в Україні лабораторії не опрацювали 25 тисяч тестів, а вчора – 16 тисяч.
"Я продовжую зберігати свій прогноз, що зниження позитивних результатів почнеться з 14 лютого… Щодо заповнення лікарень, то зростання буде до 21 лютого", — повідомив аналітик.
Нагадаємо, раніше в МОЗ спрогнозували, що найближчим часом до "червоної" зони карантину можуть потрапити Донецька, Волинська та ще чотири області.
Також Фокус писав про те, що в неділю, 6 лютого, в Україну прибула перша партія пігулок від коронавірусу "Молнупіравір".