"Загрозлива ситуація": МОЗ анонсувало посилення карантину в шести областях України

За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, пік захворюваності на коронавірус очікується в середині лютого, а штам "Омікрон" витіснить із країни "Дельту".

Через загрозливу епідемічну ситуацію шість областей України найближчим часом можуть перейти до "червоної" зони карантину. Про це під час брифінгу, який проходив 2 лютого, попередив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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За його словами, "червону" зону карантину незабаром ризикують поповнити такі області:

Донецька;

Волинська;

Житомирська;

Закарпатська;

Одеська;

Вінниця.

Під час брифінгу Ігор Кузін повідомив, що у вище перерахованих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація через швидке поширення коронавірусної інфекції. Водночас, як стверджує головний санлікар, під час поточної хвилі COVID-19 до медзакладів госпіталізують менше пацієнтів, ніж восени.

[ + – ] Ігор Кузін назвав області, які можуть потрапити до "червоної" зони карантину

Під час брифінгу Ігор Кузін також спрогнозував, що пік захворюваності на коронавірус в Україні буде в середині лютого, а штам "Омікрон" незабаром витіснить із країни іншу мутацію "Дельта".

Станом на 2 лютого, у "червоній" зоні карантину знаходяться Івано-Франківська та Рівненська області.

[ + – ] Шість областей України можуть потрапити до "червоної" зони карантину Фото: прес-служба МОЗ

У разі встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки в областях забороняється:

робота закладів громадського харчування, крім доставки та замовлень на виніс;

робота торгових центрів та інших розважальних установ;

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів;

робота непродовольчих ринків та магазинів, а також спортзалів чи басейнів;

проведення масових розважальних заходів, крім офіційних спортивних заходів, якщо вони будуть проводитись без глядачів;

робота культурних установ.

У "червоній" зоні карантину після посилення обмежень допускається робота банківських установ, аптек, ветеринарних клінік, АЗС та продовольчих магазинів. Навчальні заклади можуть функціонувати у звичному режимі, якщо усі 100% освітян пройдуть повний курс вакцинації від коронавірусу.

Крім цього, карантинні обмеження не будуть застосовуватись для всіх клієнтів або працівників кінотеатрів, ТРЦ, закладів громадського харчування або спортзалів за умови наявності "зеленого" COVID-сертифікату.

Раніше повідомлялося, що 1 лютого в Україні виявили 35 014 нових випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних COVID-19, за добу померло 204 українця.

Зазначимо, що 31 січня в Україні набув чинності указ МОЗ про розширення списку професій, для яких передбачена обов'язкова вакцинація від коронавірусу.