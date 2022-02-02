"Угрожающая ситуация": Минздрав анонсировал ужесточение карантина в шести областях Украины

По словам главного санврача Игоря Кузина, пик заболеваемости коронавирусом ожидается в середине февраля, а штамм "Омикрон" вытеснит из страны "Дельту".

Из-за угрожающей эпидемической ситуации шесть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "красную" зону карантина. Об этом в ходе брифинга, который проходил 2 февраля, предупредил главный санврач Игорь Кузин.

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По его словам, "красную" зону карантина в скором времени рискуют пополнить следующие области:

Донецкая;

Волынская;

Житомирская;

Закарпатская;

Одесская;

Сумская.

В ходе брифинга Игорь Кузин сообщил, что в выше перечисленных регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции. Вместе с этим, как утверждает главный санврач, во время текущей волны COVID-19 в медучреждения госпитализируют меньше пациентов, чем осенью.

[ + – ] Игорь Кузин назвал области, которые могут попасть в "красную" зону карантина

Во время брифинга Игорь Кузин также спрогнозировал, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине будет в середине февраля, а штамм "Омикрон" в скором времени вытеснит из страны еще другую мутацию "Дельта".

По состоянию на 2 февраля, в "красной" зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

[ + – ] Шесть областей Украины могут попасть в "красную" зону карантина Фото: пресс-служба МОЗ

В случае установления "красного" уровня эпидемической опасности в областях запрещается:

работа заведений общественного питания, кроме доставки и заказов на вынос;

работа торговых центров и других развлекательных учреждений;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов;

работа непродовольственных рынков и магазинов, а также спортзалов или бассейнов;

проведение массовых развлекательных мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, если они будут проводиться без зрителей;

работа культурных учреждений.

В "красной" зоне карантина после ужесточения ограничений допускается работа банковских учреждений, аптек, ветеринарных клиник, АЗС и продовольственных магазинов. Учебные заведения могут функционировать в привычном режиме, если все 100% педагогов пройдут полный курс вакцинации от коронавируса.

Помимо этого, карантинные ограничения не будут применяться для всех клиентов или работников кинотеатров, ТРЦ, заведений общественного питания или спортзалов при условии наличия "зеленого" COVID-сертификата.

Ранее сообщалось, что 1 февраля в Украине выявили 35014 новых случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, за сутки скончались 204 украинца.

Отметим, что 31 января в Украине вступил в силу указ Минздрава о расширении списка профессий, для которых предусмотрена обязательная вакцинация от коронавируса.