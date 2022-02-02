Статистика коронавируса на 2 февраля: 35014 новых случаев COVID-19 и 4314 госпитализаций
За сутки от осложнений, которые были вызваны коронавирусной болезнью, скончались 204 украинца.
Коронавирус в течение минувших суток выявили у 35014 украинцев. Свежая статистика заболеваемости опубликована пресс-службой Минздрава.
В медучреждения с коронавирусной болезнью или подозрением на заражение госпитализировали 4314 человек, а жертвами COVID-19 за последний день стали 204 пациента.
Как рассказывают в Министерстве здравоохранения, коронавирус в течение суток также выявили у 4190 детей и 940 медицинских работников.
За последние сутки в Украине:
- заболело — 35014 человек;
- выздоровело — 9894 человек;
- летальные случаи — 204;
- госпитализации — 4314.
Динамика госпитализаций в Украине за неделю:
- 26 января — 3016;
- 27 января — 3342;
- 28 января — 3340;
- 29 января — 3692;
- 30 января — 2322;
- 31 января — 2069;
- 1 февраля — 4314.
По данным Минздрава, за минувший день медработники сделали 185297 тестов для выявления коронавирусной инфекции:
- методом ПЦР — 93280;
- методом ИФА — 8012;
- экспресс-тесты — 84005.
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за сутки стали Львовская и Одесская области, а также Киев:
- Львовская область — 2953 случая;
- Одесская область — 2725 случаев;
- Киев — 2499 случаев;
- Харьковская область — 2121 случай;
- Хмельницкая область — 1766 случаев.
За все время пандемии коронавируса в Украине:
- заболело — 4130277 человек;
- выздоровело — 3641474 человек;
- летальные случаи — 100599;
- сделано ПЦР-тестов — 18206854.
Помимо этого, как сообщает пресс-служба Минздрава, за минувший день в Украине от коронавируса вакцинировали 74592 человек:
- первая доза вакцины — 25177;
- вторая доза — 27248;
- дополнительная доза — 717;
- "бустер" — 21450.
Системный аналитик Евгений Истребин, анализируя официальную статистику, утверждает, что в 2022 году в Киеве получили "бесхозных" положительных ПЦР-тестов на 45687 больше, чем было опубликовано новых случаев заражения.
"Где эти почти 46 тысяч в статистике? Я конечно понимаю ретестирование, ошибки, и прочее. Но простите, по Киеву с начала года получено 84 тысячи ПЦР+ (положительные — ред.), а новых случаев 39 тысяч. Куда исчезло 46 тысяч?", — задался вопросом аналитик и поинтересовался, почему на статистику заболеваемости не реагирует глава Минздрава Виктор Ляшко, а также главный санврач Игорь Кузин.
Ситуацию с положительными ПЦР-тестами на COVID-19 Евгений Истребин назвал "ужасающей", поскольку эксперт еще не публиковал данные по экспресс-тестам на антиген к коронавирусу.
"Конечно я могу грубо начать называть вещи своими именами, но ведь некоторые чиновники начнут обижаться, и обвинять меня в лжи и манипуляциях. Поэтому, я просто опубликую цифры, и надеюсь, что ответственные лица их как-то прокомментируют", — подытожил системный аналитик.
Напомним, днем ранее Минздрав сообщал о 30768 новых случаях заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 192 пациента, в больницы с инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 2069 человек.
1 февраля ВОЗ предупреждала, что увеличение "коронавирусных" медицинских отходов угрожает людям и окружающей среде.