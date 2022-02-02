Статистика коронавируса на 2 февраля: 35014 новых случаев COVID-19 и 4314 госпитализаций

За сутки от осложнений, которые были вызваны коронавирусной болезнью, скончались 204 украинца.

Коронавирус в течение минувших суток выявили у 35014 украинцев. Свежая статистика заболеваемости опубликована пресс-службой Минздрава.

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В медучреждения с коронавирусной болезнью или подозрением на заражение госпитализировали 4314 человек, а жертвами COVID-19 за последний день стали 204 пациента.

Как рассказывают в Министерстве здравоохранения, коронавирус в течение суток также выявили у 4190 детей и 940 медицинских работников.

За последние сутки в Украине:

заболело — 35014 человек;

выздоровело — 9894 человек;

летальные случаи — 204;

госпитализации — 4314.

Динамика госпитализаций в Украине за неделю:

26 января — 3016;

27 января — 3342;

28 января — 3340;

29 января — 3692;

30 января — 2322;

31 января — 2069;

1 февраля — 4314.

По данным Минздрава, за минувший день медработники сделали 185297 тестов для выявления коронавирусной инфекции:

методом ПЦР — 93280;

методом ИФА — 8012;

экспресс-тесты — 84005.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за сутки стали Львовская и Одесская области, а также Киев:

Львовская область — 2953 случая;

Одесская область — 2725 случаев;

Киев — 2499 случаев;

Харьковская область — 2121 случай;

Хмельницкая область — 1766 случаев.

За все время пандемии коронавируса в Украине:

заболело — 4130277 человек;

выздоровело — 3641474 человек;

летальные случаи — 100599;

сделано ПЦР-тестов — 18206854.

Помимо этого, как сообщает пресс-служба Минздрава, за минувший день в Украине от коронавируса вакцинировали 74592 человек:

первая доза вакцины — 25177;

вторая доза — 27248;

дополнительная доза — 717;

"бустер" — 21450.

[ + – ] За минувший день в Украине от коронавируса умерло 204 человека Фото: пресс-служба МОЗ

Системный аналитик Евгений Истребин, анализируя официальную статистику, утверждает, что в 2022 году в Киеве получили "бесхозных" положительных ПЦР-тестов на 45687 больше, чем было опубликовано новых случаев заражения.

"Где эти почти 46 тысяч в статистике? Я конечно понимаю ретестирование, ошибки, и прочее. Но простите, по Киеву с начала года получено 84 тысячи ПЦР+ (положительные — ред.), а новых случаев 39 тысяч. Куда исчезло 46 тысяч?", — задался вопросом аналитик и поинтересовался, почему на статистику заболеваемости не реагирует глава Минздрава Виктор Ляшко, а также главный санврач Игорь Кузин.

Ситуацию с положительными ПЦР-тестами на COVID-19 Евгений Истребин назвал "ужасающей", поскольку эксперт еще не публиковал данные по экспресс-тестам на антиген к коронавирусу.

"Конечно я могу грубо начать называть вещи своими именами, но ведь некоторые чиновники начнут обижаться, и обвинять меня в лжи и манипуляциях. Поэтому, я просто опубликую цифры, и надеюсь, что ответственные лица их как-то прокомментируют", — подытожил системный аналитик.

[ + – ] В Киеве получено на 46 тысяч положительных ПЦР-тестов больше, чем отображено в статистике [ + – ] В Киеве получено на 46 тысяч положительных ПЦР-тестов больше, чем отображено в статистике [ + – ] В Киеве получено на 46 тысяч положительных ПЦР-тестов больше, чем отображено в статистике

Напомним, днем ранее Минздрав сообщал о 30768 новых случаях заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 192 пациента, в больницы с инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 2069 человек.

1 февраля ВОЗ предупреждала, что увеличение "коронавирусных" медицинских отходов угрожает людям и окружающей среде.