Статистика коронавірусу на 2 лютого: 35 014 нових випадків COVID-19 та 4 314 госпіталізацій
За добу від ускладнень, які були викликані коронавірусною хворобою, померли 204 українці.
Коронавірус протягом минулої доби виявили у 35 014 українців. Свіжа статистика захворюваності опублікована пресслужбою МОЗ.
У медзаклади з коронавірусною хворобою або підозрою на зараження госпіталізували 4 314 осіб, а жертвами COVID-19 за останній день стали 204 пацієнти.
Як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, коронавірус протягом доби також виявили у 4 190 дітей та 940 медичних працівників.
За останню добу в Україні:
- захворіли — 35 014 осіб;
- одужали — 9 894 осіб;
- летальні випадки — 204;
- госпіталізації — 4 314.
Динаміка госпіталізацій в Україні за тиждень:
- 26 січня — 3 016;
- 27 січня — 3 342;
- 28 січня — 3 340;
- 29 січня — 3 692;
- 30 січня — 2 322;
- 31 січня — 2 069;
- 1 лютого — 4 314.
За даними МОЗ, за минулий день медпрацівники зробили 185 297 тестів для виявлення коронавірусної інфекції:
- методом ПЛР — 93 280;
- методом ІФА — 8 012;
- експрес-тести — 84 005.
Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 за добу стали Львівська й Одеська області, а також Київ:
- Львівська область — 2 953 випадки;
- Одеська область — 2 725 випадків;
- Київ — 2 499 випадків;
- Харківська область — 2 121 випадок;
- Хмельницька область — 1 766 випадків.
За весь час пандемії коронавірусу в Україні:
- захворіли — 4 130 277 осіб;
- одужали — 3 641 474 осіб;
- летальні випадки — 100 599;
- зроблено ПЛР-тестів — 18 206 854.
Крім цього, як повідомляє пресслужба МОЗ, за минулий день в Україні від коронавірусу вакцинували 74 592 особи:
- перша доза вакцини — 25 177;
- друга доза — 27 248;
- додаткова доза — 717;
- "бустер" — 21 450.
Системний аналітик Євген Істребін, аналізуючи офіційну статистику, стверджує, що в 2022 році в Києві отримали "безгоспних" позитивних ПЛР-тестів на 45 687 більше, ніж було опубліковано нових випадків зараження.
"Де ці майже 46 тисяч у статистиці?" — запитав аналітик і поцікавився, чому на статистику захворюваності не реагує глава МОЗ Віктор Ляшко, а також головний санлікар Ігор Кузін.
Ситуацію з позитивними ПЛР-тестами на COVID-19 Євген Істребін назвав "жахливою", оскільки експерт ще не публікував дані щодо експрес-тестів на антиген до коронавірусу.
"Звичайно я можу грубо почати називати речі своїми іменами, але ж деякі чиновники почнуть ображатись, і звинувачувати мене в брехні та маніпуляціях. Тому, я просто опублікую цифри, і сподіваюся, що відповідальні особи їх якось прокоментують", — підсумував системний аналітик.
Нагадаємо, днем раніше МОЗ повідомляло про 30 768 нових випадків зараження коронавірусом. Жертвами хвороби стали 192 пацієнти, до лікарень з інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 2 069 осіб.
1 лютого ВООЗ попереджала, що збільшення "коронавірусних" медичних відходів загрожує людям і навколишньому середовищу.