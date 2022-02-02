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Статистика коронавірусу на 2 лютого: 35 014 нових випадків COVID-19 та 4 314 госпіталізацій

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Коронавірус госпіталізація
Фото: 24 Канал | За день в Україні від коронавірусу померли 204 особи

За добу від ускладнень, які були викликані коронавірусною хворобою, померли 204 українці.

Коронавірус протягом минулої доби виявили у 35 014 українців. Свіжа статистика захворюваності опублікована пресслужбою МОЗ.

У медзаклади з коронавірусною хворобою або підозрою на зараження госпіталізували 4 314 осіб, а жертвами COVID-19 за останній день стали 204 пацієнти.

Як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, коронавірус протягом доби також виявили у 4 190 дітей та 940 медичних працівників.

За останню добу в Україні:

  • захворіли — 35 014 осіб;
  • одужали — 9 894 осіб;
  • летальні випадки — 204;
  • госпіталізації — 4 314.

Динаміка госпіталізацій в Україні за тиждень:

  • 26 січня — 3 016;
  • 27 січня — 3 342;
  • 28 січня — 3 340;
  • 29 січня — 3 692;
  • 30 січня — 2 322;
  • 31 січня — 2 069;
  • 1 лютого — 4 314.

За даними МОЗ, за минулий день медпрацівники зробили 185 297 тестів для виявлення коронавірусної інфекції:

  • методом ПЛР — 93 280;
  • методом ІФА — 8 012;
  • експрес-тести — 84 005.

Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 за добу стали Львівська й Одеська області, а також Київ:

  • Львівська область — 2 953 випадки;
  • Одеська область — 2 725 випадків;
  • Київ — 2 499 випадків;
  • Харківська область — 2 121 випадок;
  • Хмельницька область — 1 766 випадків.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли — 4 130 277 осіб;
  • одужали — 3 641 474 осіб;
  • летальні випадки — 100 599;
  • зроблено ПЛР-тестів — 18 206 854.

Крім цього, як повідомляє пресслужба МОЗ, за минулий день в Україні від коронавірусу вакцинували 74 592 особи:

  • перша доза вакцини — 25 177;
  • друга доза — 27 248;
  • додаткова доза — 717;
  • "бустер" — 21 450.
Статистика коронавірусу 2 лютого
За минулий день в Україні від коронавірусу померли 204 особи
Фото: прес-служба МОЗ

Системний аналітик Євген Істребін, аналізуючи офіційну статистику, стверджує, що в 2022 році в Києві отримали "безгоспних" позитивних ПЛР-тестів на 45 687 більше, ніж було опубліковано нових випадків зараження.

"Де ці майже 46 тисяч у статистиці?" — запитав аналітик і поцікавився, чому на статистику захворюваності не реагує глава МОЗ Віктор Ляшко, а також головний санлікар Ігор Кузін.

Ситуацію з позитивними ПЛР-тестами на COVID-19 Євген Істребін назвав "жахливою", оскільки експерт ще не публікував дані щодо експрес-тестів на антиген до коронавірусу.

"Звичайно я можу грубо почати називати речі своїми іменами, але ж деякі чиновники почнуть ображатись, і звинувачувати мене в брехні та маніпуляціях. Тому, я просто опублікую цифри, і сподіваюся, що відповідальні особи їх якось прокоментують", — підсумував системний аналітик.

У Києві отримано на 46 тисяч позитивних ПЛР-тестів більше, ніж відображено у статистиці
У Києві отримано на 46 тисяч позитивних ПЛР-тестів більше, ніж відображено у статистиці
У Києві отримано на 46 тисяч позитивних ПЛР-тестів більше, ніж відображено у статистиці
У Києві отримано на 46 тисяч позитивних ПЛР-тестів більше, ніж відображено у статистиці
У Києві отримано на 46 тисяч позитивних ПЛР-тестів більше, ніж відображено у статистиці
У Києві отримано на 46 тисяч позитивних ПЛР-тестів більше, ніж відображено у статистиці
У Києві отримано на 46 тисяч позитивних ПЛР-тестів більше, ніж відображено у статистиці
У Києві отримано на 46 тисяч позитивних ПЛР-тестів більше, ніж відображено у статистиці
У Києві отримано на 46 тисяч позитивних ПЛР-тестів більше, ніж відображено у статистиці

Нагадаємо, днем раніше МОЗ повідомляло про 30 768 нових випадків зараження коронавірусом. Жертвами хвороби стали 192 пацієнти, до лікарень з інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 2 069 осіб.

1 лютого ВООЗ попереджала, що збільшення "коронавірусних" медичних відходів загрожує людям і навколишньому середовищу.