В Україні змінили тривалість лікування COVID-пацієнтів

Згідно з рішенням МОЗ, самоізоляцію тепер можна завершити за відсутності симптомів захворювання через 5 днів з дня їх появи.

МОЗ скоротило тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування українців, які хворіють на коронавірус. Раніше пацієнт перебував на лікуванні 10 днів з дня перших симптомів чи дати взяття аналізу на тестування, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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Повторне тестування на COVID-19 також могло проводитися не раніше ніж через 10 днів з моменту появи симптомів або першого позитивного тесту. Відповідно до змін до 722 наказу "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу", тепер повторне тестування на наявність в організмі вірусу можна проводити вже через 5 днів з моменту появи симптомів або отримання позитивного результату тестування методом ПЛР.

Важливо, що йдеться лише про тестування методом ПЛР. Якщо українець отримав негативний ПЛР-тест і не має симптомів захворювання, то самоізоляцію можна завершувати.

Крім того, тепер самоізоляцію можна завершувати за відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати появи або від дати отримання позитивного результату тестування.

Також змінено вимоги до повторного тестування: тепер підтвердженим є випадок захворювання без симптомів, але підтверджений експрес-тестом на антиген. Головна умова – контакт з підтвердженим випадком COVID-19.

Змінами в наказі пріоритизували зусилля щодо відстеження контактів випадків COVID-19. В умовах червоного рівня епідемічної небезпеки тепер відстежуватимуться лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання.

Контактами високого ризику тепер вважаються члени сім'ї інфікованого, вразливі люди за станом здоров'я, і ті, які перебувають у закритих приміщеннях високого ступеня ризику (лікарні, заклади довгострокового догляду). Ті, хто отримав повний курс вакцинації та ревакцинувався, вважаються контактами низького ризику.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що за добу від коронавірусу в Україні померло понад 100 людей. Головний санітарний лікар країни розповів, які сценарії ревакцинації розглядає МОЗ.