"Мы идем к пику", - Радуцкий прогнозирует 70 тысяч заболевших COVID-19 в сутки

Количество заболевших коронавирусом в Украине растет, за последние сутки болезнь подтвердили у 3 095 детей.

Украина занимает второе место среди стран Европы по количеству госпитализаций больных коронавирусом. По мнению специалиста, это еще не предел. Об этом в эфире "Твій вечір" рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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"В Украине уровень вакцинации пока не позволяет полностью отменить карантинные ограничения. Мы работаем в адаптивном карантине, и я уверен, что сейчас локдаун нам не нужен. Но мы будем иметь, как показывает статистика других стран, и 50, и 60, и 70 тысяч заболевших в сутки. Мы идем к пику, и он будет таким же, как и в Германии и Франции — до 400 тысяч заболевших коронавирусом в сутки. Но там и население больше", — заявил Михаил Радуцкий.

Спикер также акцентировал на том, что в украинской медицинской системе не случилось коллапса ни в одной из волн коронавируса. Это подтвердило эффективность адаптивного карантина, который будет действовать в Украине как минимум до 31 марта 2022 года.

По состоянию на 8 февраля, в Украине зафиксировали 34 353 новых случаев коронавирусной болезни. При этом, за сутки болезнь подтвердилась у более чем 3000 детей. Госпитализировали более 2000 человек, а 255 украинцев скончались.

Аналитик Евгений Истребин рассказал, что за прошлую неделю количество госпитализаций пациентов с коронавирусом увеличилось на 24%. Наибольший рост количества пациентов наблюдается в Киеве, а также Днепропетровской и Одесской областях. А вот в Ивано-Франковской области количество госпитализаций снижается.

Специалист акцентировал, что в ближайшее время Украина рискует занять первое место среди стран Европы по количеству госпитализированных. Пока мы на втором месте, а на первом — Болгария.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Украине сократили длительность лечения пациентов с коронавирусом. Теперь завершать самоизоляцию можно уже через 5 дней от начала появления симптомов.