Более 7,5 тысячи непривитых украинцев отстранили от работы, — Минздрав

Наибольший показатель отстраненных в коммунальных организациях — 4578 человек. А меньше всего в органах местного самоуправления — всего 817 работников.

С 31 января вступили в силу изменения к указу, который расширил список представителей организаций, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19. Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач Игорь Кузин.

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По его словам, список был дополнен сотрудниками органов местного самоуправления, работниками коммунальных предприятий и медицинских учреждений в Украине. Согласно изменениям, работники, которые не получили по меньшей мере одну дозу вакцины должны быть отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Также главврач сообщил, что по состоянию на 7 февраля 2022 года 7531 сотрудников вышеуказанных организаций отстранены от выполнения обязанностей, а именно:

4578 человек из коммунальных организаций;

2136 невакцинированных сотрудников учреждений здравоохранения, из них 216 врачей и 765 медсестер;

1001 работников хозяйственного персонала и 154 человек из административного персонала;

817 представителей органов местного самоуправления.

По мнению Кузина, это не совсем удовлетворительные показатели, однако в системе здравоохранения коллапса и массового отстранения от обязанностей уже не наблюдается. В общей сложности, из 755 тысяч сотрудников сферы здравоохранения в Украине из-за отсутствия вакцинации отстранены лишь 0,2%.

Главный санитарный врач подчеркнул, что сотрудники медицинских учреждений не могут позволить себе не вакцинироватьсяв то время, когда они знают, что от тяжелых последствий и смерти от коронавируса спасает лишь вакцинация.

Напомним, что глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил о приближении пика числа госпитализированных с заболеванием коронавирусной инфекцией. По его словам, на сегодня в этом показателе Украина занимает второе место в Европе.

В Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса — "Молнупиравир". Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, к апрелю этого года Украина закупит еще 240 тысяч курсов таблеток.