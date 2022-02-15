Статистика коронавірусу на 15 лютого: 29 724 нові випадки COVID-19 і 1 889 госпіталізацій
Лідером із нових випадків COVID-19, як і раніше, залишається Київ — 4 584 випадки. У списку областей, що показують антирекорд із нових випадків захворювання, з'явилися Донецька та Полтавська області.
Минулої доби 14 лютого в Україні зафіксовано 29 724 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. З них COVID-19 підтвердився у 2 393 дітей і 884 медпрацівників, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Із коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 1889 осіб, 305 пацієнтів із цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 29 724 особи;
- одужало — 23 235 осіб;
- летальні випадки — 305;
- госпіталізовано – 1 889 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 9 лютого — 4128;
- 10 лютого — 3936;
- 11 лютого — 3753;
- 12 лютого — 3935;
- 13 лютого — 2270;
- 14 лютого — 1889.
Протягом минулої доби було зроблено 111 624 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР — 52 692;
- методом ІФА — 4678;
- експрес-тести на антиген — 54 254.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Київ — 4584 випадки;
- Одеська область – 3315 випадків;
- Дніпропетровська область — 2446 випадків;
- Донецька область — 1458 випадків;
- Полтавська область — 1375 випадків;
- Харківська область — 1354 випадки.
Із початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 4 572 417 осіб;
- одужало — 3 811 630 осіб;
- летальні випадки — 103 255;
- зроблено ПЛР-тестів — 19 113 493.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 17 244 особи;
- 2 дозою — 27 362 особи;
- бустерною дозою – 14 107 осіб;
- додатковою дозою – 457 осіб;
- усього – 59 170 осіб.
Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 594 936 осіб, а дві – 14 985 576. Бустерну дозу отримали 581 349 осіб, додаткову – 24 205 осіб. Усього зроблено 31 186 066 щеплень.
Раніше повідомлялося, що, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, за останні 4 тижні в Україні спостерігається помітний спад кількості нових випадків і госпіталізованих від коронавірусної інфекції.
Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що з 31 січня набуває чинності ухвала Кабміну України про розширення списку професій, що підлягають обов'язковій вакцинації.