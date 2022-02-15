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Статистика коронавірусу на 15 лютого: 29 724 нові випадки COVID-19 і 1 889 госпіталізацій

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пандемія коронавірусу
Фото: РБК | Ілюстративне фото

Лідером із нових випадків COVID-19, як і раніше, залишається Київ — 4 584 випадки. У списку областей, що показують антирекорд із нових випадків захворювання, з'явилися Донецька та Полтавська області.

Минулої доби 14 лютого в Україні зафіксовано 29 724 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. З них COVID-19 підтвердився у 2 393 дітей і 884 медпрацівників, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Із коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 1889 осіб, 305 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло – 29 724 особи;
  • одужало — 23 235 осіб;
  • летальні випадки — 305;
  • госпіталізовано – 1 889 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 9 лютого — 4128;
  • 10 лютого — 3936;
  • 11 лютого — 3753;
  • 12 лютого — 3935;
  • 13 лютого — 2270;
  • 14 лютого — 1889.

Протягом минулої доби було зроблено 111 624 тестів на коронавірус:

  • методом ПЛР — 52 692;
  • методом ІФА — 4678;
  • експрес-тести на антиген — 54 254.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • Київ — 4584 випадки;
  • Одеська область – 3315 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2446 випадків;
  • Донецька область — 1458 випадків;
  • Полтавська область — 1375 випадків;
  • Харківська область — 1354 випадки.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 4 572 417 осіб;
  • одужало — 3 811 630 осіб;
  • летальні випадки — 103 255;
  • зроблено ПЛР-тестів — 19 113 493.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 17 244 особи;
  • 2 дозою — 27 362 особи;
  • бустерною дозою – 14 107 осіб;
  • додатковою дозою – 457 осіб;
  • усього – 59 170 осіб.

Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 594 936 осіб, а дві – 14 985 576. Бустерну дозу отримали 581 349 осіб, додаткову – 24 205 осіб. Усього зроблено 31 186 066 щеплень.

Раніше повідомлялося, що, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, за останні 4 тижні в Україні спостерігається помітний спад кількості нових випадків і госпіталізованих від коронавірусної інфекції.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що з 31 січня набуває чинності ухвала Кабміну України про розширення списку професій, що підлягають обов'язковій вакцинації.