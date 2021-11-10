Вакцинація під небезпекою. ВООЗ прогнозує глобальну нестачу шприців у 2022 році

В організації кажуть, що через пандемію використовується на мільярди шприців більше, ніж зазвичай.

ВООЗ попереджає про те, що у 2022 році у світі може виникнути гостра нестача шприців. Це може поставити під удар глобальні зусилля вакцинації від коронавірусу. Про це повідомляє Science Alert.

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Дефіцит шприців у світі виник як наслідок глобальної кампанії з вакцинації від коронавірусу. Через пандемію використовується на мільярди шприців більше, ніж зазвичай, що зі свого боку спричинює тиск на глобальні постачання.

Старший радник підрозділу ВООЗ з доступу до ліків та медичної продукції Ліза Хедман каже, що постачання шприців мають збільшуватися разом із постачанням доз вакцини від COVID-19.

"Існує реальна загроза того, що нестача шприців для імунізації призведе до серйозних проблем, таких як уповільнення темпів вакцинації. Наразі очікується дефіцит від 1 до 2 млрд шприців", — говорить Хедман.

За даними Bloomberg, на сьогодні у світі було введено 7,32 млрд доз вакцин від коронавірусу. Цей показник майже вдвічі перевищує кількість планових щеплень на рік.

Також у ВООЗ наголошують, що нестача шприців може стати причиною затримок планових вакцинацій. Ситуація може мати наслідки "на довгі роки", якщо молоде покоління попустить необхідні дитячі щеплення.

Нестача такого витратного матеріалу може призвести до небезпечної практики — повторного використання шприців та голок.

ВООЗ закликає країни світу заздалегідь спланувати свої потреби у шприцах, щоб уникнути накопичення запасів та панічних покупок. Зі свого боку організація стверджує, що докладе всіх зусиль, щоб звести ризик дефіциту нанівець, забезпечивши світ додатковими поставками.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 9 листопада, було вакциновано 267 401 особу. Усього з початку кампанії імунізації одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 11 697 384 особи, а дві – 8 154 792. Усього зроблено 19 852 176 щеплень.