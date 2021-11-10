Вакцинация под угрозой. ВОЗ прогнозирует глобальную нехватку шприцев в 2022 году

В организации говорят, что из-за пандемии используется на миллиарды шприцев больше, чем обычно.

ВОЗ предупреждает о том, что в 2022 году в мире может возникнуть острая нехватка шприцев. Это может поставить под удар глобальные усилия по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Science Alert.

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Дефицит шприцев в мире возник как следствие глобальной кампании по вакцинации от коронавируса. Из-за пандемии используется на миллиарды шприцев больше, чем обычно, что в свою очередь оказывает давление на глобальные поставки.

Старший советник подразделения ВОЗ по доступу к лекарствам и медицинской продукции Лиза Хедман говорит, что поставки шприцев должны увеличиваться вместе с поставками доз вакцины от COVID-19.

"Существует реальная угроза того, что нехватка шприцев для иммунизации приведет к серьезным проблемам, таким как замедление темпов вакцинации. На данный момент ожидается дефицит в размере от 1 до 2 млрд шприцев", – говорит Хедман.

Согласно данным Bloomberg, на сегодняшний день в мире было введено 7,32 млрд доз вакцин от коронавируса. Этот показатель почти в вдвое превышает число плановых прививок в год.

Также в ВОЗ подчеркивают, что нехватка шприцев может стать причиной задержек плановых вакцинаций. Ситуация может иметь последствия "на долгие годы", если молодое поколение попустить необходимые детские прививки.

Нехватка такого расходного материала также может привести к опасной практике – повторном использовании шприцев и игл.

ВОЗ призывает страны мира заблаговременно спланировать свои потребности в шприцах, чтобы избежать накопления запасов и панических покупок. Со своей стороны организация утверждает, что приложит все усилия, чтобы свети риск дефицита к нулю, обеспечив мир дополнительными поставками.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 9 ноября, были вакцинированы 267 401 человека. Всего с начала кампании иммунизации одну дозу вакцины от коронавируса получили 11 697 384 человека, а две — 8 154 792. Всего сделано 19 852 176 прививок.