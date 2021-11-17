В росте заболеваемости коронавирусом никто не виноват: так считают 40% украинцев

Около 8% украинцев винят президента и Кабмин в ухудшении эпидемиологической ситуации.

Согласно социологическим исследованиям Группы Рейтинг 40% украинцев считают, что "никто не виноват" в росте заболеваемости коронавирусом во время волн COVID-19. При этом 21% граждан считают, что виноваты антивакцинаторы, а 15% — Минздрав. Об этом свидетельствуют данные из опроса группы Рейтинг.

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10-13 ноября 2021 года Группа Рейтинг провела опрос среди 2500 украинцев от 18 лет и старше, проживающих по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий.

Украинцам задали вопрос: "Кто виноват в росте заболеваемости коронавирусом в первую очередь?".

21% респондентов считают, что в ухудшении эпидемиологической ситуации виновны те, кто отказывается вакцинироваться, хотя у них нет для этого противопоказаний. Между тем, 40% отмечают, что никто не виноват. 15% граждан винят в росте заболеваемости Минздрав, а 7-8% — президента и Кабмин. Местные власти обвинили всего 2% опрошенных.

В самопроизвольные причины роста заболеваемости чаще верят те, кто не хочет вакцинироваться. Вакцинированные и те, кто намерен это сделать, чаще обвиняют в росте эпидемии антивакцинаторов.

При этом 46% опрошенных отметили, что уже вакцинировались (первая, или вторая прививка), 16% указали, что готовы вакцинироваться, а 36% – не готовы.

В таблице ниже можно увидеть, как связан возраст, регион проживания и желание вакцинироваться с мнением по поводу "кто виноват":

Напомним, что Фонд соцстраха Украины не будет оплачивать больничные непривитым. Деньги за больничный не получат те украинцы, которых отстранили от работы из-за нежелания прививаться от COVID-19. А именно выплат не будет за те дни больничного, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей.

Кроме того, 10 ноября ВОЗ заявила о глобальной нехватки шприцев в 2022 году. Дефицит шприцев в мире возник как следствие глобальной кампании по вакцинации от коронавируса. Из-за пандемии используется на миллиарды шприцев больше, чем обычно, что в свою очередь оказывает давление на глобальные поставки.