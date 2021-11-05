Вакцинация в Украине: Фонд соцстраха не будет оплачивать больничные непривитым

Подобное решение объясняют тем, что заработок компенсируют в случае, если страховое лицо потеряло его за время лечения.

Пособия по больничным листкам не будут выплачиваться работникам, отстраненным за отказ от обязательной вакцинации от COVID-19. Выплат не будет за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей, сообщили в Фонде социального страхования.

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Отмечается, что отстранение сотрудников, которые не хотят вакцинироваться, призвано обезопасить всех с кем они контактируют на работе от риска инфицирования коронавирусом.

"Помощь по временной потере трудоспособности в указанном случае не финансируются, поскольку в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании призваны компенсировать заработок застрахованного лица, потерянный им за время лечения. В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, не соблюдающего требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует",- сообщили в фонде.

Как сообщалось, с 8 ноября начнется отстранение от работы представителей ряда профессий, если они не вакцинированы от коронавируса. В частности, в этот список попадают сотрудники органов центральной исполнительной власти, местных госадминистраций и представители образовательной сферы.