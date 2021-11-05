Обов'язкова вакцинація в Україні: Фонд соцстраху не оплачуватиме лікарняні нещепленим

Відповідно до законодавства застрахована особа має право на отримання компенсації за лікарняний, але це обходить випадок з відстороненням від роботи через відмову від вакцинації.

Гроші за лікарняний не отримають ті українці, яких відсторонили від роботи через небажання щеплюватись від COVID-19. А саме виплат не буде за ті дні лікарняного, які збігаються з днями усунення від виконання обов'язків, повідомили у Фонді соціального страхування.

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Також зазначається, що за законом про загальнообов'язкове державне соціальне страхування з бюджету працівникові, застрахованій особі, повинен бути компенсований втрачений за час лікування заробіток, якщо він на лікарняному. Проте не в цьому випадку, оскільки небажаючий обов'язково щеплюватися (обов'язковій вакцинації підлягають представники обраних професій) втрачає зарплату після усунення, то й факт втрати заробітку у разі лікарняного не враховуватиметься.

У Фонді нагадали, що відсторонення від роботи за відмову робити антикоронавірусне щеплення пов'язане з тим, щоб не наражати на небезпеку інфікування тих людей, яким доведеться контактувати з нещепленим від COVID співробітником.

Як повідомлялося, з 8 листопада розпочнеться усунення від роботи представників низки професій, якщо вони не вакциновані від коронавірусу. Зокрема, до цього списку потрапляють співробітники органів центральної виконавчої влади, місцевих держадміністрацій та представники освітньої галузі.