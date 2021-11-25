Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко
Точную причину смерти на данный момент не озвучивают, однако известно – на прошлой неделе Омельченко госпитализировали с коронавирусом.
В четверг, 25 ноября, умер бывший мэр Киева Александр Омельченко. Об этом сообщила депутат Обуховского городского совета Лариса Ильенко в Facebook.
"В возрасте 83 лет ушел из жизни Александр Александрович Омельченко…" – говорится в сообщении.
Позже информацию подтвердил и нынешний градоначальник Виталий Кличко.
"Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет….Когда он посещал мои и брата поединки. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю", — рассказал он.
Умер Александр Омельченко – что известно о бывшем мэре?
Родился Омельченко в селе Зозыв в Винницкой области, а в 1959-м окончил Киевский строительный техникум. В 1974 году будущий мэр столицы завершил обучение в Киевском инженерно-строительном институте, а в 1978-м – в Киевском институте народного хозяйства.
В августе 1996 года Омельченко занял должность председателя КГГА. На должности мэра Киева находился в период с 1999 по 2006 года.
В 2007-м был избран народным депутатом от блока "Наша Украина – Народная самооборона".
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Омельченко госпитализировали в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Тогда утверждалось, что у бывшего градоначальника значительное поражение легких.