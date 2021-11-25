Точну причину смерті наразі не озвучують, проте відомо – минулого тижня Омельченка госпіталізували з коронавірусом.

У четвер, 25 листопада, помер колишній мер Києва Олександр Омельченко. Про це повідомила депутатка Обухівської міської ради Лариса Ільєнко у Facebook.

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"У віці 83 років пішов із життя Олександр Олександрович Омельченко…" – йдеться в повідомленні.

Згодом інформацію підтвердив і нинішній мер столиці Віталій Кличко.

"Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця. Ми були знайомі багато років... Колись він відвідував мої і брата поєдинки. Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею. Ми могли дискутувати, сперечатися, погоджуватися один з одним чи ні. Але Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним з тих, хто творив його сучасну історію", — розповів він.

Помер Олександр Омельченко – що відомо про колишнього мера?

Народився Омельченко в селі Зозів у Вінницькій області, а 1959-го закінчив Київський будівельний технікум. 1974 року майбутній мер столиці завершив навчання в Київському інженерно-будівельному інституті, а 1978-го – у Київському інституті народного господарства.

У серпні 1996 року Омельченко обійняв посаду голови КМДА. На посаді мера Києва перебував у період з 1999 по 2006 роки.

2007-го було обрано народним депутатом від блоку "Наша Україна – Народна самооборона".

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Омельченка госпіталізували в тяжкому стані через коронавірус. Тоді стверджувалося, що колишній мер має значне ураження легень.