Названо ймовірну причину смерті ексмера Києва Олександра Омельченка

За інформацією журналістів, політика прооперували після того, як він переніс значний інфаркт у столичній "Феофанії".

83-річний Олександр Омельченко, який обіймав посаду мера Києва з 1999 по 2006 рік, помер у столичній лікарні "Феофанія" після операції на серці. Про це в четвер, 25 листопада, повідомляє видання УНН.

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За даними журналістів, колишнього градоначальника, якого раніше госпіталізували з коронавірусом, переніс великий інфаркт. Лікарі провели Омельченка операцію зі стентування, проте його серце не витримало, і політик помер.

Нагадаємо, про те, що ексмера та депутата Київської міської ради госпіталізовано з коронавірусом, 18 листопада повідомив чинний міський голова Віталій Кличко. Мер вказав на "непростий стан" здоров'я політика, додавши, що в нього вражені легені.

У четвер, 25 листопада, депутатка Обухівської міської ради Лариса Ільєнко повідомила, що Омельченко помер. Кличко висловив співчуття у зв'язку зі смертю колишнього голови міста.

Що відомо про Олександра Омельченка?

Політик народився в селі Зозів Вінницької області 9 серпня 1938 року. 1959 року закінчив Київський будівельний технікум, 1974-го — Київський інженерно-будівельний інститут, а 1978-го — Київський інститут народного господарства. У серпні 1996 року він обійняв посаду голови Київської міської державної адміністрації, у 1999 був обраний на посаду міського голови. Мером Києва Омельченко працював до 2006 року.

2007 року обрався до Верховної Ради від партії "Наша Україна — Народна Самооборона". Очолював комітет парламенту з питань державного та місцевого самоврядування. Починаючи з 2014 року, політик був депутатом Київської міськради.