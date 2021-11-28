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Помер "голос" Харківського метро: диктор помер на одній із станцій

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диктор, Юрій Вірченко, Харків, метро, радіо
Фото: suspilne.media | Юрій Вірченко

Голос Юрія Вірченка звучав у вагонах та на станціях Харківського метрополітену з моменту його відкриття до 2016 року.

У неділю, 28 листопада, помер диктор Юрій Вірченко, який озвучував назви станцій метро у Харкові. Про смерть заслуженого журналіста України повідомила його сестра Лариса Кошеварова, повідомляє Суспільне.

За словами Кошеварової, попередня причина смерті – серцевий напад. Вона також уточнила, що її брат мав хронічні захворювання, серед яких діабет і хвороби серцево-судинної системи. Диктор помер на станції метро "Київська".

диктор, Юрій Вірченко, Харків, метро, радіо
Юрій Вірченко
Фото: suspilne.media

Юрію Вірченку був 71 рік, до свого дня народження, який він відзначав 1 січня, диктор не дожив трохи більше місяця. Голос Юрія Вірченка звучав у вагонах та на станціях Харківського метрополітену з моменту його відкриття до 2016 року.

Голос журналіста можна слухати тут.

Станція, метро, "Київська", Харків
Станція метро "Київська" у Харкові
Фото: wikipedia

Метрополітен Харкова

  • Розпочав роботу у серпні 1975 року
  • Його довжина: 38 кілометрів
  • Кількість станцій: 30
  • Денний пасажиропотік: понад 380 тисяч осіб

Нагадуємо, що було названо ймовірну причину смерті екс-мера Києва Олександра Омельченка.