Помер "голос" Харківського метро: диктор помер на одній із станцій

Голос Юрія Вірченка звучав у вагонах та на станціях Харківського метрополітену з моменту його відкриття до 2016 року.

У неділю, 28 листопада, помер диктор Юрій Вірченко, який озвучував назви станцій метро у Харкові. Про смерть заслуженого журналіста України повідомила його сестра Лариса Кошеварова, повідомляє Суспільне.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами Кошеварової, попередня причина смерті – серцевий напад. Вона також уточнила, що її брат мав хронічні захворювання, серед яких діабет і хвороби серцево-судинної системи. Диктор помер на станції метро "Київська".

[ + – ] Юрій Вірченко Фото: suspilne.media

Юрію Вірченку був 71 рік, до свого дня народження, який він відзначав 1 січня, диктор не дожив трохи більше місяця. Голос Юрія Вірченка звучав у вагонах та на станціях Харківського метрополітену з моменту його відкриття до 2016 року.

Голос журналіста можна слухати тут.

[ + – ] Станція метро "Київська" у Харкові Фото: wikipedia

Метрополітен Харкова

Розпочав роботу у серпні 1975 року

Його довжина: 38 кілометрів

Кількість станцій: 30

Денний пасажиропотік: понад 380 тисяч осіб

Нагадуємо, що було названо ймовірну причину смерті екс-мера Києва Олександра Омельченка.