Помер "голос" Харківського метро: диктор помер на одній із станцій
Голос Юрія Вірченка звучав у вагонах та на станціях Харківського метрополітену з моменту його відкриття до 2016 року.
У неділю, 28 листопада, помер диктор Юрій Вірченко, який озвучував назви станцій метро у Харкові. Про смерть заслуженого журналіста України повідомила його сестра Лариса Кошеварова, повідомляє Суспільне.
За словами Кошеварової, попередня причина смерті – серцевий напад. Вона також уточнила, що її брат мав хронічні захворювання, серед яких діабет і хвороби серцево-судинної системи. Диктор помер на станції метро "Київська".
Юрію Вірченку був 71 рік, до свого дня народження, який він відзначав 1 січня, диктор не дожив трохи більше місяця. Голос Юрія Вірченка звучав у вагонах та на станціях Харківського метрополітену з моменту його відкриття до 2016 року.
Голос журналіста можна слухати тут.
Метрополітен Харкова
- Розпочав роботу у серпні 1975 року
- Його довжина: 38 кілометрів
- Кількість станцій: 30
- Денний пасажиропотік: понад 380 тисяч осіб
Нагадуємо, що було названо ймовірну причину смерті екс-мера Києва Олександра Омельченка.