На станції київського метро "Палац Україна" дівчина кинулася під поїзд (відео)

Через події адміністрація підземки майже на годину обмежила рух поїздів синьою гілкою.

Увечері в четвер, 2 грудня, на станції Київського метрополітену "Палац Україна" дівчина кинулася під поїзд, через що рух поїздів по синій гілці був обмежений. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Києві у своєму Facebook.

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Повідомлення про людину, що кинулася під поїзд, служба отримала о 17:32. Судячи з кадрів з місця події, дівчина навмисно стрибнула під состав, що рухається, на очах у десятків пасажирів.

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Рятувальники, які прибули на станцію, виявили постраждалу між першими двома вагонами.

Рятувальники дістали її з місця події на ношах, потім бригада швидкої повезла дівчину до лікарні. Наразі її стан невідомий.

[ + – ] Відео рятувальників із місця події

Представники київського метро повідомили у своєму Facebook о 17:45 про зміни в русі поїздів у зв'язку з інцидентом. Так, на синій лінії поїзди відправлялися від станції "Героїв Дніпра" до "Олімпійської" та від "Васильківської" до "Теремків". Уже о 18:39 пресслужба метрополітену оголосила, що поїзди відновили рух у звичайному режимі.

Нагадаємо, у липні цього року чоловік упав під потяг на станції столичного метро "Лівобережна". Від одержаних травм він помер на місці.

Також Фокус писав про те, як у Харкові від серцевого нападу помер диктор місцевого метрополітену. Серце чоловіка зупинилось на станції "Київська".