У київському метро людина впала під потяг, рух зупинено (фото, відео)

Нещасний випадок стався між станціями "Лівобережна" і "Дарниця". За даними ЗМІ, людина загинула на місці події.

Між станціями "Дарниця" та "Лівобережна" київського метрополітену людина загинула, впавши під потяг.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як повідомляє в Facebook спільнота "Київ оперативний", рух поїздів через події довелося зупинити.

Подробиці НП і обставини загибелі на момент написання новини невідомі.

[ + – ] Повідомлення про подію спільноти "Київ оперативний"

Пресслужба столичної підземки також повідомила про цей нещасний випадок, проте інформації про загиблого або загиблу та обставини НП теж немає, метрополітен інформує лише про зміну руху поїздів.

"Увага! Червона лінія! Потяги курсують за маршрутом "Хрещатик" — "Академмістечко". На перегоні "Дарниця" — "Лівобережна" людина під потягом. На місці працюють фахівці. Про відновлення роботи у звичайному режимі буде одразу повідомлено", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Інформація про надзвичайну подію київського метрополітену

Telegram-канал "Perepichka News" публікує кадри з місця події, додатково повідомляючи, що пасажирів після НП перестали пускати в метрополітен.

Також співробітники підземки висаджують з вагонів тих пасажирів, який були в них на момент події.

Стверджується, що ті, хто раніше зміг потрапити на територію станції, змушені товпитися на платформах.

Нагадаємо, ввечері, 15 липня на станції метро "Арсенальна" в Києві сталася бійка між двома пасажирами. Причиною конфлікту став відмова одного з них надіти медичну маску.

17 травня також на станції "Арсенальна" людина впала під потяг метро, частину "червоної" гілки довелося перекривати.

А 9 червня силовики повністю перекрили рух на мосту Метро в Києві через повідомлення про мінування.