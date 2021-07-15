В киевском метро человек упал под поезд, движение остановлено (фото, видео)

Несчастный случай произошел между станциями "Левобережная" и "Дарница". По данным СМИ, упавший погиб на месте происшествия.

Между станциями "Дарница" и "Левобережная" киевского метрополитена человек погиб, упав под состав поезда.

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Как сообщает в Facebook сообщество "Киев оперативный", движение поездов из-за происшествия пришлось остановить.

Подробности ЧП и обстоятельства гибели на момент написания новости неизвестны.

[ + – ] Сообщение о происшествии сообщества "Киев оперативный"

Пресс-служба столичной подземки также сообщила об этом несчастном случае, однако информации о погибшем или погибшей и обстоятельствах ЧП тоже нет, метрополитен информирует лишь об изменении движения поездов.

"Внимание! Красная линия! Поезда курсируют по маршруту "Крещатик" — "Академгородок". На перегоне "Дарница" — "Левобережная" человек под поездом. На месте работают специалисты. О возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено", – говорится в сообщении.

[ + – ] Информация о ЧП киевского метрополитена

Telegram-канал "Perepichka News" публикует кадры с места происшествия, дополнительно сообщая, что пассажиров после ЧП перестали пускать в метрополитен.

Также сотрудники подземки высаживают из вагонов тех пассажиров, который были в них на момент происшествия.

Утверждается, что те, кто ранее смог попасть на территорию станции, вынуждены толпиться на платформах.

Напомним, вечером, 15 июля на станции метро "Арсенальная" в Киеве произошла драка между двумя пассажирами. Причиной конфликта стал отказ одного из них надеть медицинскую маску.

17 мая также на станции "Арсенальная" человек упал под поезд метро, часть "красной" ветки пришлось перекрывать.

А 9 июня силовики полностью перекрыли движение на мосту Метро в Киеве из-за сообщения о минировании.