Упала на рейки: у київському метро загинула жінка (відео)

Очевидці повідомляють, що молода жінка сама стрибнула на колію.

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У Києві на станції "Палац Україна" жінка потрапила під поїзд метро. Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Наталія Соколенко, факт підтвердили і в КМДА.

Рух по синій гілці зупинили. За словами журналістки, жінка нібито сама стрибнула під потяг.

"Рух метро на синій гілці зупинено. Дівчина стрибнула під поїзд на станції метро "Палац Україна". Підійти й зафіксувати я не наважилася, вийшла нагору разом із іншими пасажирами. Машиніст сказав — на смерть. Шкода молодого життя", — написала журналістка.

На місце події викликали всі необхідні служби, зокрема медиків. Проводиться потрібна робота. На момент публікації матеріалу КМДА повідомила, що рух поїздів по лінії повністю відновлено.

2 грудня 2021 року на цій же станції дівчина кинулася під поїзд, що прибуває, через що рух поїздів по синій гілці був обмежений.

20 лютого стало відомо, що в Києві після тривалої перерви відновили будівництво метро на Виноградар.